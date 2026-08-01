Обвиненный в крадже 100 лошадей пожилой мужчина оправдан в суде

В Актюбинской области Казахстана апелляционный суд отменил приговор, вынесенный в отношении 60-летнего табунщика Рахата Сарсенова. По решению суда мужчина был освобожден прямо в зале суда.

Ранее Сарсенов был приговорен к 7 годам лишения свободы по заявлению владельца хозяйства, который обвинил его в краже 100 лошадей. Кроме того, на него возложили обязательство возместить ущерб в размере 30 миллионов тенге.

Однако после пересмотра дела в апелляционной инстанции были изучены новые доказательства. В результате выяснилось, что из хозяйства пропала на самом деле не 100 лошадей, а всего одна. На этом основании предыдущий судебный приговор был отменен, а Сарсенов — оправдан.

По словам близких, Сарсенов работал табунщиком в одном хозяйстве с 1994 года. После перенесенного инсульта он получил инвалидность ИИ группы, у него ограничена подвижность конечностей и имеются трудности с речью.

Его сестра Алтынай Сарсенова отметила, что заявление на ее брата было написано в тот момент, когда он находился в тяжелом состоянии. Из-за плохого здоровья и страха он подписал некоторые документы, не до конца понимая их содержание. Представители семьи также рассказали, что узнали о залоге своего дома позже.

На судебном заседании Рахат Сарсенов не смог сдержать эмоций. Мужчина, испытывавший трудности с речью и не сумевший полностью выразить свои мысли, не скрывал слез. Его супруга, являющаяся инвалидом ИИ группы, подчеркнула, что ее муж был наказан незаконно.

После решения апелляционного суда Сарсенов был освобожден от тяжелого обвинения, которое висело на нем несколько лет.