Как Uber строит свою империю на рынке автономных автомобилей

·33·Технологии
Как Uber строит свою империю на рынке автономных автомобилей

За последние два года компания Uber установила стратегическое партнерство с более чем тридцатью предприятиями, занимающимися технологиями автономного транспорта, и осуществляет в них прямые инвестиции. Согласно данным издания TechCrunch, эти шаги свидетельствуют об масштабных планах крупной транспортной платформы на международной арене и в будущем могут коренным образом изменить рынок пассажирских перевозок. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Прошлые испытания и стратегический поворот

В свое время Uber самостоятельно занималась разработкой и тестированием технологий автономного транспорта. В период руководства Трэвиса Каланика в 2014 году было создано подразделение Uber Адванкед Течнологиес Груп (АТГ), куда привлекли десятки исследователей из программы робототехники Университета Карнеги — Меллон. Два года спустя компания приобрела стартап по созданию самоуправляемых грузовиков Отто, основанный бывшими инженерами Google.

Однако испытания, начавшиеся в 2016 году на улицах Калифорнии, Питтсбурга и Аризоны, были остановлены после трех резонансных событий. Ими стали судебный иск от компании Ваймо, отставка Каланика в 2017 году и трагическая авария в 2018 году в городе Темпе (Аризона) с участием пешехода и автомобиля Volvo XC90 в автономном режиме. После этой трагедии компания полностью пересмотрела свою деятельность.

Новое руководство и возвращение на рынок

Когда Дара Хосроушахи взял под контроль управление компанией, Uber перешла к совершенно новой стратегии. В 2020 году компания отказалась от всех крупных и рискованных проектов, сосредоточившись на основном бизнесе — такси с водителями и доставке. В то время подразделение Uber АТГ было продано компании Aurora, а также переданы активы таким проектам, как Лиме и Джобй Авиатион. Тем не менее, Uber сохранила свои доли в этих компаниях.

Два года спустя Uber начала постепенно возвращаться на рынок автономных автомобилей, и к 2024 году количество сделок в этом направлении резко возросло. В частности, с момента продажи Uber АТГ поддерживает тесные связи с Aurora. В настоящее время компания, согласно данным регуляторов, владеет значительной частью акций Aurora.

Современное партнерство и перспективы будущего

В рамках технологического партнерства открываются новые возможности. Логистическая компания Uber Фреигхт, выделенная в качестве независимого бизнеса в 2018 году, в июне 2024 года подписала многолетний договор о сотрудничестве с Aurora. А к маю 2025 года эти компании объявили, что автономные грузовики под управлением Aurora осуществляют рейсы между Далласом и Хьюстоном через платформу Uber Фреигхт.

Ожидается, что развитие индустрии автономного транспорта послужит снижению себестоимости логистических и пассажирских услуг в глобальном масштабе, а также повышению уровня безопасности. Uber ставит своей целью интеграцию этих технологий в свои основные услуги через разветвленную экосистему. Издание TechCrunch подчеркивает, что продолжит регулярно отслеживать все изменения в этом направлении.

UberАвтономные автомобилиAuroraТехнологииТранспорт
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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