Роберто Де Дзерби высказался о будущем Ришарлисона

Главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби признал, что существует определенная неопределенность относительно того, останется ли бразильский нападающий Ришарлисон в команде после летнего трансферного окна. Как сообщает Goal.com, несмотря на то, что футболист забил победный гол на последних минутах в матче Сиднейского суперкубка против Челси и в очередной раз доказал свою ценность на поле, его будущее в клубе Северного Лондона остается под вопросом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Итальянский специалист, участвовавший в пресс-конференции после товарищеского матча на стадионе Аккор в Австралии, открыто высказался о ситуации вокруг бывшего игрока Эвертона. Де Дзерби подчеркнул, что точно не знает, что произойдет в ближайшие недели, но очень ценит Ришарлисона как игрока и как человека.

Неопределенность и сомнения игрока

Выяснилось, что главной проблемой является нерешительность самого Ришарлисона в отношении своей преданности проекту Тоттенхэма. Судьба форварда, перешедшего из Эвертона летом 2022 года за 50 миллионов фунтов стерлингов плюс 10 миллионов фунтов стерлингов в качестве бонусов и внесшего свой вклад в завоевание титула Лиги Европы в сезоне 2024–25, пока остается под вопросом.

Когда Де Дзерби спросили, просил ли игрок о трансфере напрямую, он признал, что сигналы от футболиста поступают неоднозначные. По словам тренера, Ришарлисон своими заявлениями о том, что он то хочет остаться, то хочет уйти, создает определенные недопонимания, однако они обязательно обсудят этот вопрос.

Трудности сезона и важные голы

Прошлый сезон выдался для Тоттенхэма довольно сложным, и из-за нестабильности в команде Роберто Де Дзерби, назначенный главным тренером в конце марта вместо Игора Тудора, выполнил спасательную миссию, помог клубу сохранить прописку в Премьер-лиге и завершил сезон на 17-м месте. Несмотря на все эти потрясения, бразильский нападающий сумел записать на свой счет 12 голов за сезон.

Де Дзерби прекрасно понимает, что на нынешнем трансферном рынке найти столь надежного автора голов непростая задача. По его мнению, работоспособность Ришарлисона и его серьезный подход к тренировкам делают его крайне важным игроком для команды, поскольку он отлично умеет забивать.

Итальянский тренер добавил, что к действиям игрока на поле нет никаких претензий, а партнеры по команде, клуб и тренерский штаб любят его за усердный труд каждый день.