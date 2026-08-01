Ҳусанов промахнулся с пенальти: «Сити» уступил «Интеру» в Гонконге

Товарищеский матч между двумя крупными европейскими клубами — «Манчестер Сити» и «Интером», прошедший в Гонконге, завершился напряженной серией пенальти. Если в основное время была зафиксирована ничья 1:1, то в решающих ударах чемпион Италии оказался сильнее со счетом 3:1.

Узбекский защитник Абдуқодир Ҳусанов начал матч в основном составе «Манчестер Сити». Однако в серии пенальти его удар пришелся в штангу ворот. Таким образом, дебютный матч Энцо Марески в качестве главного тренера «Сити» завершился поражением.

Мубама открыл счет, Павар быстро ответил

Начало встречи на стадионе «Кай Так» выдалось живым. «Манчестер Сити» активно начал игру и открыл счет после действий Антуана Семено на левом фланге.

Дивен Мубама замкнул удобную передачу с близкого расстояния, став автором первого гола «Сити» в эпоху Энцо Марески.

Однако превосходство манкунианцев длилось недолго. Бенжамен Павар точным ударом завершил навес Федерико Димарко с фланга и восстановил равновесие. В источниках отмечается, что гол Мубамы был забит в интервале между 13-й и 15-й минутами, а ответный мяч Павара — на 20-й минуте.

«Манчестер Сити» — «Интер» — 1:1

Голы: Дивен Мубама, Бенжамен Павар.

Ҳусанов занял место в центре обороны

Абдуқодир Ҳусанов действовал в центре защиты в паре с Йошко Гвардиолом с первых минут. Он активно участвовал в единоборствах против быстрых нападающих, а также принимал участие в начале атак из глубины.

В стартовом составе «Сити» на поле вышли Джанлуиджи Доннарумма, Рико Льюис, Ҳусанов, Гвардиол, Стивен Мфуни, Матео Ковачич, Тиджани Рейндерс, Антуан Семено, Фил Фоден, Савиньо и Дивен Мубама.

«Интер» же сделал ставку на опытных футболистов, таких как Бенжамен Павар, Ян Биссек, Карлос Аугусто, Николо Барелла, Генрих Мхитарян и Федерико Димарко.

Из-за товарищеского статуса матча во втором тайме оба тренера провели множество замен. Тем не менее, темп борьбы на поле не снизился.

«Сити» был близок к победе

Во втором тайме «Манчестер Сити» чаще владел инициативой и создал несколько опасных моментов у ворот соперника.

Удары вышедших на замену Витора Рейса и Райана Макаду пришлись в каркас ворот. Вратарь «Интера» также не раз спасал свою команду от неминуемого гола.

Хотя в концовке игры «Сити» усилил давление, забить второй гол, который определил бы победителя в основное время, не удалось. В результате обладателя Асахи Супер Дрй Трофй пришлось определять в серии пенальти.

Удар Ҳусанова пришелся в штангу

Серия пенальти для «Манчестер Сити» началась неудачно. Райан Айт-Нури не смог реализовать первый удар, а футболист «Интера» Петр Зелиньский своим шансом воспользовался.

Затем настала очередь Абдукодира Ҳусанова. Мощный удар узбекского защитника угодил в штангу и отлетел в поле.

После этого Доннарумма отразил пенальти от Давиде Фраттези, подарив «Сити» надежду. Но удар Нико Гонсалеса также был нейтрализован голкипером «Интера».

В составе миланцев Лоренцо Москони и Маттео Лавелли свои удары исполнили точно. У «Сити» же забить смог только Клаудио Эчеверри в стиле «паненки».

Серия пенальти:

Райан Айт-Нури — мимо;

Петр Зелиньский — гол;

Абдуқодир Ҳусанов — штанга;

Давиде Фраттези — отбил Доннарумма;

Нико Гонсалес — отбил вратарь;

Лоренцо Москони — гол;

Клаудио Эчеверри — гол;

Маттео Лавелли — гол.

Итоговый результат — 3:1 по пенальти в пользу «Интера».

Что показал первый тест Марески?

Эта встреча стала для Энцо Марески первой у руля «Манчестер Сити» после Пепа Гвардиолы. Несмотря на то, что результат завершился поражением, манкунианцы большую часть матча выглядели достойно.

Особенно выделились следующие аспекты:

взаимодействие между Семено и Мубамой;

активность молодых игроков;

доверие, оказанное Ҳусанову в линии обороны;

большое количество созданных моментов во втором тайме;

серьезные недостатки при исполнении пенальти.

В товарищеских матчах важнее результата то, насколько команда готовится к новому сезону. Однако тот факт, что из четырех ударов лишь один был реализован в гол, показал вопрос, над которым штабу Марески нужно поработать отдельно.

Азиатское турне «Сити» продолжается

После матча в Гонконге «Манчестер Сити» продолжит предсезонную подготовку в Азии — в Южной Корее.

Согласно официальному календарю, манкунианцы 5 августа сыграют со звездами К-лиги, а 9 августа — с мадридским «Атлетико».

«Интер» же отправится в Австралию, где 5 августа проведет товарищеский матч с «Миланом», а 8 августа — с «Ювентусом».

Главный вывод

Гонконгский поединок между «Манчестер Сити» и «Интером» в основное время завершился со счетом 1:1. Мубама вывел манкунианцев вперед, но Павар вскоре забил ответный мяч.

В серии пенальти «Интер» сыграл хладнокровнее. Трое футболистов «Сити», включая Абдукодира Ҳусанова, не смогли реализовать свои шансы, и чемпион Италии победил со счетом 3:1.

Для Ҳусанова эта игра оставила двоякое впечатление: он заслужил доверие в основном составе, но потерпел неудачу в серии пенальти. Теперь то, как узбекский защитник отреагирует на эту ситуацию в следующих матчах, станет одним из главных интересов для болельщиков.

Как вы думаете, сможет ли Ҳусанов стать основным защитником «Манчестер Сити» в новом сезоне?