Не проверившая пациентку медсестра признана виновной в смерти 22-летней девушки

·291·Мир
Не проверившая пациентку медсестра признана виновной в смерти 22-летней девушки

В Великобритании судом рассмотрено дело, связанное со смертью 22-летней Эми Барбер в психиатрической больнице. Согласно результатам расследования, медсестра, которая не осуществляла должного наблюдения за пациенткой и впоследствии внесла об этом ложные сведения, признана виновной.

Сообщается, что Эми с 14 лет лечилась с диагнозом «синдром эмоционально неустойчивого расстройства личности и нарушения пищевого поведения». В связи с тем, что в подростковом возрасте у нее наблюдались попытки суицида, позже ее перевели в Брукландс Псйчиатрик Интенсиве Каре Унит, расположенное на территории Клаттербридге Хоспитал в Виррале.

30 июня 2022 года состояние Эми должны были контролировать медицинские работники каждые пять минут. В тот день дежурная медсестра по психическому здоровью Лоренс Чапонг в 20:15 дала девушке полотенце и вышла из палаты. Спустя 25 минут другая медсестра, раздававшая лекарства, зайдя в ее палату, обнаружила Эми без сознания.

По материалам расследования, медсестра была обязана проверять состояние пациентки каждые пять минут через смотровое окно, контролируя, бодрствует ли она и не наносит ли себе вред. Однако камеры видеонаблюдения показали, что она не выполняла эти требования.

Несмотря на это, медсестра сделала в журнале наблюдений запись о том, что проверяла пациентку по меньшей мере десять раз и видела ее бодрствующей. Позже она заявила руководству, что Эми просила яблоко и полотенце, но кадры видеонаблюдения не подтвердили эту информацию.

Yashil butalar fonida bir ayol va qiz bir-biriga suyanib tabassum qilmoqda.

Хотя врачи незамедлительно доставили Эми в Аррове Парк Хоспитал, она получила тяжелую травму головного мозга и скончалась 4 июля 2022 года.

Королевский суд Ливерпуля признал медсестру Лоренс Чапонг виновной в халатности, повлекшей тяжкие последствия. Сторона защиты признала, что медсестра не проверяла пациентку после 20:15, но объяснила это тем, что была занята другими обязанностями и другими больными. Ожидается, что приговор в отношении нее будет оглашен 1 сентября.

Мать погибшей Сью Барбер вспомнила свою дочь как доброго, эрудированного и талантливого человека. По ее словам, Эми получила 11 оценок А в школе, в 2012 году несла олимпийский факел и после смерти, будучи донором органов, подарила жизнь четырем людям.

После суда мать подчеркнула, что халатность медсестки стоила жизни ее дочери, и выразила надежду на справедливое наказание.

ВеликобританияЭми БарберЛоуренс ЧапонгЛиверпульский коронный судБольница Эрроу Парк
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения китаДрон впервые полностью запечатлел процесс рождения китаВчера, 23:5160-летний коневод, обвиненный в краже 100 лошадей после 33 лет работы, расплакался в суде после оправдания60-летний коневод, обвиненный в краже 100 лошадей после 33 лет работы, расплакался в суде после оправданияВчера, 22:41Обвиненный в крадже 100 лошадей пожилой мужчина оправдан в судеОбвиненный в крадже 100 лошадей пожилой мужчина оправдан в судеВчера, 20:13Премьер-министр Таиланда принес извинения за убийство россиян в ПаттайеПремьер-министр Таиланда принес извинения за убийство россиян в ПаттайеВчера, 19:02Случай, названный колдовствомСлучай, названный колдовствомВчера, 18:28Почему кукушка подкладывает яйца в чужие гнезда?Почему кукушка подкладывает яйца в чужие гнезда?Вчера, 17:58
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу