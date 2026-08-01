Не проверившая пациентку медсестра признана виновной в смерти 22-летней девушки

В Великобритании судом рассмотрено дело, связанное со смертью 22-летней Эми Барбер в психиатрической больнице. Согласно результатам расследования, медсестра, которая не осуществляла должного наблюдения за пациенткой и впоследствии внесла об этом ложные сведения, признана виновной.

Сообщается, что Эми с 14 лет лечилась с диагнозом «синдром эмоционально неустойчивого расстройства личности и нарушения пищевого поведения». В связи с тем, что в подростковом возрасте у нее наблюдались попытки суицида, позже ее перевели в Брукландс Псйчиатрик Интенсиве Каре Унит, расположенное на территории Клаттербридге Хоспитал в Виррале.

30 июня 2022 года состояние Эми должны были контролировать медицинские работники каждые пять минут. В тот день дежурная медсестра по психическому здоровью Лоренс Чапонг в 20:15 дала девушке полотенце и вышла из палаты. Спустя 25 минут другая медсестра, раздававшая лекарства, зайдя в ее палату, обнаружила Эми без сознания.

По материалам расследования, медсестра была обязана проверять состояние пациентки каждые пять минут через смотровое окно, контролируя, бодрствует ли она и не наносит ли себе вред. Однако камеры видеонаблюдения показали, что она не выполняла эти требования.

Несмотря на это, медсестра сделала в журнале наблюдений запись о том, что проверяла пациентку по меньшей мере десять раз и видела ее бодрствующей. Позже она заявила руководству, что Эми просила яблоко и полотенце, но кадры видеонаблюдения не подтвердили эту информацию.

Хотя врачи незамедлительно доставили Эми в Аррове Парк Хоспитал, она получила тяжелую травму головного мозга и скончалась 4 июля 2022 года.

Королевский суд Ливерпуля признал медсестру Лоренс Чапонг виновной в халатности, повлекшей тяжкие последствия. Сторона защиты признала, что медсестра не проверяла пациентку после 20:15, но объяснила это тем, что была занята другими обязанностями и другими больными. Ожидается, что приговор в отношении нее будет оглашен 1 сентября.

Мать погибшей Сью Барбер вспомнила свою дочь как доброго, эрудированного и талантливого человека. По ее словам, Эми получила 11 оценок А в школе, в 2012 году несла олимпийский факел и после смерти, будучи донором органов, подарила жизнь четырем людям.

После суда мать подчеркнула, что халатность медсестки стоила жизни ее дочери, и выразила надежду на справедливое наказание.