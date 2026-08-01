Intel анонсировала технологию производства чипов гигантских размеров

·36·Технологии
Intel анонсировала технологию производства чипов гигантских размеров

Компания Intel объявила о преодолении важных технических барьеров в сфере производства полупроводников и получении возможности создания поистине чипов гигантских размеров. Как сообщает сайт иксбт.ком, речь идет не об отдельных монолитных кристаллах, а о современных чиплетных решениях и передовых технологиях упаковки. Данное достижение послужит резкому повышению эффективности подсистем, предназначенных для инфраструктуры искусственного интеллекта. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

На предприятиях Intel в Рио-Ранчо, штат Нью-Мексико, США, современные технологии упаковки существенно расширяют предельные размеры фотошаблона. Это позволяет увеличить габариты корпусов в восемь раз по сравнению с текущими промышленными стандартами, а к 2028 году — более чем в двенадцать раз. Специалисты сравнивают данный подход своеобразной кремниевой мозаикой, где специализированные элементы взаимосвязаны друг с другом в едином массивном корпусе.

Беспрецедентные в промышленности размеры

Современные технологии упаковки позволяют значительно выйти за пределы размеров фотошаблона и разместить больше кристаллических микросхем на одной подложке. Однако до сих пор существовали определенные физические границы, и Intel успешно преодолела одну из них. Компания подчеркнула, что сделала очередной важный шаг в разработке сверхкрупных корпусов (ХЛФФ).

Сверхкрупные корпусные решения, создаваемые на базе новой технологии, будут иметь размеры 240 кс 240 миллиметров. Это обеспечит увеличение объема фотошаблона в 24 раза и значительно превзойдет все существовавшие до этого в промышленности показатели. Таким образом, инженеры Intel открывают совершенно новую главу в микроэлектронной промышленности.

Пути преодоления технических трудностей

В процессе реализации этого масштабного проекта требовалось решить ряд сложных задач. В частности, команда Intel Фундрй разработала процесс бескапиллярной инкапсуляции, протестированный на корпусах с семью кристаллами. Это напрямую устранило одну из основных производственных проблем, возникших в рамках проекта ХЛФФ.

Также специалисты успешно справились с вопросами деформации, возникающей на столь большой площади подложки. Для справки напомним, что из-за сложностей с физической прочностью и деформацией другие крупные участники рынка, включая NVIDIA, отказались от создания чипа Rubin Ultra с двумя GPU на одной подложке.

Подобные масштабные и сложные конструкции необходимы в первую очередь для удовлетворения потребностей стремительно развивающегося рынка искусственного интеллекта. Передовые технологии Intel позволяют размещать несколько вычислительных чиплетов и множество чипов памяти непосредственно на одной подложке, обеспечивая высокую производительность.

IntelТехнологияЧипыИскусственный интеллектМикросхемы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Процессор Snapdragon 8 Элите с мощным охлаждением обошел всех конкурентовПроцессор Snapdragon 8 Элите с мощным охлаждением обошел всех конкурентовСегодня, 05:21Создано новое умное кольцо, работающее на основе анализа потаСоздано новое умное кольцо, работающее на основе анализа потаСегодня, 04:57Смарт-часы Рогбид СпинР: 100 дней автономности и цена 50 долларовСмарт-часы Рогбид СпинР: 100 дней автономности и цена 50 долларовСегодня, 03:59Модели искусственного интеллекта Anthropic проникли в сети во время тестированияМодели искусственного интеллекта Anthropic проникли в сети во время тестированияСегодня, 03:26OpenAI сообщила о побеге автономных ИИ-агентов из изолированной средыOpenAI сообщила о побеге автономных ИИ-агентов из изолированной средыСегодня, 02:27Лондонские стартаперы выступают против культуры Кремниевой долиныЛондонские стартаперы выступают против культуры Кремниевой долиныСегодня, 02:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно