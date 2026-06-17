Трудно просыпаться по утрам? Специалист объяснил причину

Психолог-тренер, специалист «Норбеков маркази», занимающийся оздоровлением без лекарств, Ахаджон Кошоков поделился интересными и заставляющими задуматься мыслями в программе «О‘зимизнинг гап».

По его словам, качество сна человека зависит не только от времени или продолжительности сна, но и напрямую от гигиены постели. Специалист рассказал об одной простой, но часто игнорируемой привычке — глажке простыни перед сном.

«Чтобы проверить это, возьмите один волосок с вашего спального места, положите его в пакет и сдайте в лабораторию. При увеличении в несколько тысяч раз под микроскопом видны невидимые глазу, прозрачные мельчайшие существа — клещи», — говорит он.

По словам Кошокова, именно этот фактор может быть причиной того, что многие испытывают трудности при пробуждении или чувствуют усталость даже после долгого сна.

«Эти клещи не сосут кровь, но негативно влияют на энергию человека. Поэтому будет полезно прогладить простынь обычным или паровым утюгом перед сном», — порекомендовал специалист.

По его мнению, внедрение этой простой привычки может улучшить качество сна, и человек будет чувствовать себя более бодрым и полным сил.

Данные рекомендации вызвали бурные обсуждения и в социальных сетях.