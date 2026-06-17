Дани Себальос расторг контракт с Реал Мадридом: полузащитник возвращается на родину

·5·Спорт
Дани Себальос расторг контракт с Реал Мадридом: полузащитник возвращается на родину

Полузащитник испанского клуба Реал Мадрид Дани Себальос близок к уходу из команды. Стороны решили расторгнуть действующий контракт по взаимному согласию. Это решение позволит 29-летнему футболисту присоединиться к новому клубу в статусе свободного агента. По сообщению Goal.com, футболист также согласился отказаться от заработной платы, предусмотренной на последний год пребывания в мадридском клубе. Об этом Goal.com сообщает .

Дани Себальос перешел в «королевский клуб» из Реал Бетис в 2017 году. За прошедшее время он принял участие в 215 матчах в футболке мадридцев, забив 7 голов. Хотя он не смог стать постоянным игроком основного состава, вместе с командой он завоевал 15 престижных трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов и два чемпионства в Ла Лиге.

Аякс отклонен, направление — Севилья

Серьезный интерес к услугам футболиста проявил голландский клуб Аякс. Амстердамцы предприняли все возможные меры, чтобы заполучить опытного плеймейкера, однако сам Себальос предпочел продолжить карьеру в Испании. Его главной целью является возвращение в родной Реал Бетис.

Руководство Реал Бетис ожидает официального расторжения контракта футболиста с Мадридом. Для Дани Себальоса, воспитанника севильского клуба, этот трансфер станет своего рода «возвращением домой». Именно в этой команде он сделал свои первые шаги в профессиональном футболе, сыграв 105 матчей до перехода в Мадрид.

Основной причиной ухода Себальоса из Мадрида стало отсутствие достаточной игровой практики. В прошлом сезоне он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, проведя на поле всего 826 минут. Такая ситуация была признана неудовлетворительной для игрока сборной Испании. Важное место в его карьере также занимает двухлетний период аренды в лондонском Арсенале, где футболист выиграл Кубок Англии.

Ожидается, что в ближайшие дни Реал Бетис официально объявит о трансфере Дани Себальоса. Это соглашение, несомненно, станет серьезным усилением для андалусийского клуба, который стремится к высоким местам на европейской арене и во внутреннем чемпионате. Себальос же получит возможность восстановить свою лучшую спортивную форму в знакомой обстановке.

Реал МадридДани СебальосТрансферРеал БетисЛа Лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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