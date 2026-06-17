Новая эра в соцсетях: пользователи теперь сами управляют алгоритмами

·4·Технологии
Новая эра в соцсетях: пользователи теперь сами управляют алгоритмами

Долгие годы гиганты социальных сетей определяли, что должны видеть пользователи, с помощью своих закрытых алгоритмов. Хотя у нас была возможность лайкать или скрывать отдельные посты, общий поток контента в ленте оставался на усмотрение платформы. Однако последние тенденции показывают, что соцсети передают часть контроля пользователям. С помощью AI теперь каждый сможет лично «обучать» свой алгоритм. Об этом сообщает Techcrunch.com.

Это изменение означает эволюционное развитие рекомендательных систем. Соцсети теперь становятся больше похожими на стриминговые сервисы, где пользователь настраивает контент под свои интересы, чем на традиционное телевидение, демонстрирующее одинаковые программы для всех. Это позволяет пользователям получать только интересную им информацию, а платформам — повышать вовлеченность (engagement).

Threads и Instagram: новые способы управления алгоритмом

Сеть Threads, принадлежащая компании Meta, сделала в этом направлении важный шаг. 16 июля 2026 года платформа запустила новую функцию под названием «Your Algo». Этот инструмент является логическим продолжением системы «Dear Algo», представленной в феврале. Если раньше пользователи пытались повлиять на систему, writing открытые посты вроде «Dear Algo, показывай мне больше информации о подкастах», то теперь это можно сделать через персональные настройки.

С помощью функции «Your Algo» пользователи могут конфиденциально определять, какие темы они хотят видеть чаще или реже. Самое интересное, что можно выбрать срок действия этого запроса: один, три или семь дней. Например, появилась возможность на выходных видеть только спортивные новости, временно ограничив политические или стрессовые сообщения.

Instagram также не отстает. В начале июня платформа представила единый инструмент управления алгоритмами для всей ленты, поиска (Explore) и раздела Reels. Эта система, протестированная только для Reels в декабре 2025 года, теперь открыта для всех пользователей. В разделе настроек через меню «Your Algorithm» вы можете увидеть, что Instagram считает вашими интересами.

С помощью этого инструмента можно удалять неправильно проанализированные системой интересы или добавлять новые. Это делает опыт использования соцсети более качественным и полезным. Кроме того, другие крупные платформы, такие как TikTok, также внедряют инструменты, позволяющие пользователям сбросить (Reset) свои рекомендации с нуля.

Резюмируя, социальные сети стремятся удержать пользователей на платформе дольше, предоставляя им больше свободы. Эти изменения очень важны и для пользователей в Узбекистане, так как теперь появится возможность легче фильтровать ненужный и рекламный контент в ленте с помощью AI.

ТехнологииInstagramThreadsАлгоритмИскусственный Интеллект
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В России создали новую систему для «ослепления» спутников StarlinkВ России создали новую систему для «ослепления» спутников StarlinkСегодня, 18:22Самый маленький в мире радиолокационный спутник начал передавать снимки ЗемлиСамый маленький в мире радиолокационный спутник начал передавать снимки ЗемлиСегодня, 17:59Стартап Одйссей оценили в 1,45 миллиарда долларов: началась эра мировых моделейСтартап Одйссей оценили в 1,45 миллиарда долларов: началась эра мировых моделейСегодня, 17:53Соцсеть Mastodon планирует расширить аудиторию с помощью новой функцииСоцсеть Mastodon планирует расширить аудиторию с помощью новой функцииСегодня, 17:52Amazon подготовила сотни спутников: проект столкнулся с дефицитом ракетAmazon подготовила сотни спутников: проект столкнулся с дефицитом ракетСегодня, 17:30Пользователи Yandex Пай теперь могут обменивать баллы Плюса на наличныеПользователи Yandex Пай теперь могут обменивать баллы Плюса на наличныеСегодня, 17:27
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу