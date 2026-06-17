Новая эра в соцсетях: пользователи теперь сами управляют алгоритмами

Долгие годы гиганты социальных сетей определяли, что должны видеть пользователи, с помощью своих закрытых алгоритмов. Хотя у нас была возможность лайкать или скрывать отдельные посты, общий поток контента в ленте оставался на усмотрение платформы. Однако последние тенденции показывают, что соцсети передают часть контроля пользователям. С помощью AI теперь каждый сможет лично «обучать» свой алгоритм. Об этом сообщает Techcrunch.com.

Это изменение означает эволюционное развитие рекомендательных систем. Соцсети теперь становятся больше похожими на стриминговые сервисы, где пользователь настраивает контент под свои интересы, чем на традиционное телевидение, демонстрирующее одинаковые программы для всех. Это позволяет пользователям получать только интересную им информацию, а платформам — повышать вовлеченность (engagement).

Threads и Instagram: новые способы управления алгоритмом

Сеть Threads, принадлежащая компании Meta, сделала в этом направлении важный шаг. 16 июля 2026 года платформа запустила новую функцию под названием «Your Algo». Этот инструмент является логическим продолжением системы «Dear Algo», представленной в феврале. Если раньше пользователи пытались повлиять на систему, writing открытые посты вроде «Dear Algo, показывай мне больше информации о подкастах», то теперь это можно сделать через персональные настройки.

С помощью функции «Your Algo» пользователи могут конфиденциально определять, какие темы они хотят видеть чаще или реже. Самое интересное, что можно выбрать срок действия этого запроса: один, три или семь дней. Например, появилась возможность на выходных видеть только спортивные новости, временно ограничив политические или стрессовые сообщения.

Instagram также не отстает. В начале июня платформа представила единый инструмент управления алгоритмами для всей ленты, поиска (Explore) и раздела Reels. Эта система, протестированная только для Reels в декабре 2025 года, теперь открыта для всех пользователей. В разделе настроек через меню «Your Algorithm» вы можете увидеть, что Instagram считает вашими интересами.

С помощью этого инструмента можно удалять неправильно проанализированные системой интересы или добавлять новые. Это делает опыт использования соцсети более качественным и полезным. Кроме того, другие крупные платформы, такие как TikTok, также внедряют инструменты, позволяющие пользователям сбросить (Reset) свои рекомендации с нуля.

Резюмируя, социальные сети стремятся удержать пользователей на платформе дольше, предоставляя им больше свободы. Эти изменения очень важны и для пользователей в Узбекистане, так как теперь появится возможность легче фильтровать ненужный и рекламный контент в ленте с помощью AI.