Чемпионат мира: Португалия сыграла вничью с аутсайдером Конго ДР

·35·Спорт
Чемпионат мира: Португалия сыграла вничью с аутсайдером Конго ДР

На групповом этапе чемпионата мира по футболу был зафиксирован неожиданный результат. Сборная Португалии, считавшаяся одним из фаворитов турнира, упустила победу в матче против Конго ДР, завершив встречу вничью со счетом 1:1. Подопечные Роберто Мартинеса доминировали на протяжении игры, однако им не удалось взломать организованную оборону соперника и реализовать свои моменты. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Матч начался очень удачно для португальцев. Уже на 6-й минуте Жоао Невеш головой отправил мяч в сетку после точного паса Педру Нету, открыв счет. Это стал четвертый гол молодого полузащитника в футболке национальной сборной. Однако после быстрого гола Португалия сбавила темп и допустила необъяснимую медлительность на поле.

Криштиану Роналду и неудачные атаки

Капитан команды Криштиану Роналду не смог показать в этом матче одну из своих лучших игр. 41-летний нападающий несколько раз имел удобные возможности, но не смог конвертед их в голы. Особенно в ситуациях, созданных вышедшим на замену Франсишку Консейсау, опытному форварду не хватило точности. По данным Goal.com, Роналду выглядел на поле нервным и не смог полностью вписаться в командную игру.

Сборная Конго ДР сумела восстановить равновесие в последние минуты первого тайма. Йоан Висса отправил мяч в ворота после передачи Артура Масуаку, оставшись незамеченным защитниками соперника. Этот гол придал африканцам уверенности, и во втором тайме они организовали несколько опасных контратак. В одном из эпизодов Седрик Бакамбу едва не поразил штангу ворот Португалии, что могло повергнуть фаворитов в шок.

В составе Португалии Бернарду Силва также действовал не так эффективно, как ожидалось. Полузащитник допустил множество ошибок в управлении игрой и организации атак. Красивый гол, забитый Жоау Канселу, был отменен из-за офсайда. Несмотря на усиление давления командой Роберто Мартинеса к концу встречи, счет так и не изменился.

Эта ничья может несколько осложнить вопрос выхода Португалии из группы. Столь вялая игра звезд и опытных игроков сборной подверглась резкой критике со стороны экспертов и болельщиков. Конго ДР, участвующая в чемпионате мира впервые с 1974 года, проявила настоящий героизм, добыв свое первое очко.

ПортугалияКриштиану РоналдуЧемпионат мираФутболКонго ДР
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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