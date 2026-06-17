Три издания предсказали состав Узбекистана на матч с Колумбией

Сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро начнет свое историческое участие в чемпионате мира матчем против Колумбии. Для «белых волков» это не просто первая игра в турнире, но и событие особой важности как первый в истории национального футбола матч на мундиале.

По мере приближения важного столкновения международные спортивные издания публикуют вероятные составы команд. «Sporting News», «Sports Illustrated» и «Sports Mole» представили свои прогнозы относительно футболистов Узбекистана и Колумбии, которые могут выйти на поле с первых минут.

Примечательно, что взгляды всех трех источников на состав сборной Узбекистана почти идентичны. Издания предполагают, что Фабио Каннаваро может выбрать тактическую схему 3-4-2-1 в матче против Колумбии.

По версии «Sporting News», ворота Узбекистана будет защищать Уткир Юсупов. В линии защиты могут быть задействованы Фаррух Сайфиев, Абдулкодир Абдуллаев, Абдукодир Хусанов, Рустам Ашурматов и Шерзод Насруллаев.

В центре поля ожидается игра Акмаля Мозгового и Отабека Шукурова, а в атакующей линии доверие будет оказано Аббосбеку Файзуллаеву, Остону Урунову и капитану команды Элдору Шомуродову.

«Sporting News» представил предполагаемый состав Узбекистана следующим образом:

Юсупов, Сайфиев, Абдуллаев, Хусанов, Ашурматов, Насруллаев, Мозговой, Шукуров, Файзуллаев, Урунов, Шомуродов.

В составе сборной Колумбии, как предполагается, выйдут Камило Варгас, Даниэль Муньос, Давинсон Санчес, Джон Лукуму, Хуан Мойка, Джефферсон Лерма, Ричард Риос, Джон Ариас, Хамес Родригес, Луис Диас и Луис Суарес.

Издание «Sports Illustrated» также представляет Узбекистан в схеме 3-4-2-1. Согласно их прогнозу, в воротах окажется Уткир Юсупов. В центральной защике из трех человек сыграют Рустам Ашурматов, Абдулкодир Абдуллаев и Абдукодир Хусанов.

На флангах могут выступить Шерзод Насруллаев и Фаррух Сайфиев, а в центре поля — Акмаль Мозговой и Отабек Шукуров. За спинами нападающих расположатся Остон Урунов и Аббосбек Файзуллаев. Роль основного форварда в передней линии, как ожидается, будет возложена на Элдора Шомуродова.

Предполагаемый состав Узбекистана по версии «Sports Illustrated»:

Уткир Юсупов, Рустам Ашурматов, Абдулкодир Абдуллаев, Абдукодир Хусанов, Шерзод Насруллаев, Акмаль Мозговой, Отабек Шукуров, Фаррух Сайфиев, Остон Урунов, Аббосбек Файзуллаев, Элдор Шомуродов.

Издание указало состав сборной Колумбии в тактической системе 4-2-3-1. В воротах — Камило Варгас, в защите могут сыграть Хуан Мойка, Джон Лукуму, Давинсон Санчес и Даниэль Муньос.

В опорной зоне расположатся Ричард Риос и Джефферсон Лерма. Перед ними, как предполагается, сыграют Луис Диас, Хамес Родригес и Джон Ариас, а в центре атаки будет действовать Луис Суарес.

Состав Колумбии в версии «Sports Illustrated»:

Камило Варгас, Хуан Мойка, Джон Лукуму, Давинсон Санчес, Даниэль Муньос, Ричард Риос, Джефферсон Лерма, Луис Диас, Хамес Родригес, Джон Ариас, Луис Суарес.

Прогноз издания «Sports Mole»также не отличается от мнений двух вышеупомянутых источников. Оно также ожидает, что Каннаваро в матче с Колумбией доверится Юсупову, Сайфиеву, Абдуллаеву, Хусанову, Ашурматову, Насруллаеву, Мозговому, Шукурову, Файзуллаеву, Урунову и Шомуродову.

В качестве вероятного состава Колумбии указаны имена Варгаса, Муньоса, Санчеса, Лукуму, Мойки, Лермы, Риоса, Ариаса, Родригеса, Диаса и Суареса.

Тот факт, что все три издания выбрали почти одинаковые составы, дает определенное представление об основном игровом плане Узбекистана. Каннаваро может создать плотность в обороне с помощью трех центральных защитников и потребовать от фланговых игроков равной активности как в защите, так и в атаке.

Ожидается, что Абдукодир Хусанов станет одной из главных опор в защите против быстрых нападающих Колумбии. Его скорость, физическая подготовка и решительность в единоборствах будут иметь важное значение для сдерживания таких опасных игроков, как Луис Диас.

Задача Мозгового и Шукурова в центре поля может заключаться в том, чтобы снизить темп игры Колумбии, не дать Хамесу Родригесу свободно перемещаться и, при перехвате мяча, быстро начать контратаку.

Скорость и дриблинг Остона Урунова и Аббосбека Файзуллаева, вероятно, станут основным оружием «белых волков» в контратаках. Элдор Шомуродов же в передней линии будет бороться за мяч, отвлекать защитников и стараться реализовать появившиеся возможности.

В составе Колумбии основная опасность ожидается от Луиса Диаса, Хамеса Родригеса и Джона Ариаса. Луис Суарес, действуя в центре атаки, будет стремиться держать защитников Узбекистана под постоянным давлением.

Разумеется, опубликованные в прессе составы являются лишь предположениями. Окончательное решение примут Фабио Каннаваро и главный тренер Колумбии ближе к началу встречи. На состав могут повлиять физическое состояние футболистов, выбранная тактика против соперника и показатели на последних тренировках.

Матч Узбекистан — Колумбия стартует завтра в 07:00 по ташкентскому времени. Миллионы болельщиков с нетерпением ждут этого исторического противостояния.

«Белые волки» выйдут против сильного соперника в своем первом матче на мундиале. Прогнозы изданий могут совпадать, но главный ответ даст само поле.