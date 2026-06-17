Новое имя в космосе: астероид назвали Ховаихо в честь героя-пожарного

·20·Технологии
Новое имя в космосе: астероид назвали Ховаихо в честь героя-пожарного

Комитет по малым телам Международного астрономического союза принял решение официально присвоить астероиду под номером 34871 имя Ховаихо. Это решение было принято в целях увековечивания памяти пожарного Хо Вайхо, который погиб при исполнении служебного долга во время трагического пожара в Гонконге. Это стало очередным примером традиции называть космические объекты в честь символов человеческого мужества и самопожертвования. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Инициатива по именованию данного астероида исходила от канадского астронома-любителя Уильяма Йона Хуона Ю. Ученый гонконгского происхождения, ныне работающий в США, впервые открыл это небесное тело 18 октября 2001 года. Спустя годы он решил связать свое открытие с именем человека, проявившего героизм на его родине.

Самая страшная пожарная трагедия в истории Гонконга

Пожар, унесший жизнь Хо Вайхо, произошел в конце ноября 2025 года в жилом комплексе Ванг Фук Курт в районе Тай По в Гонконге. Катастрофа, продолжавшаяся несколько дней, охватила семь из восьми многоэтажных зданий комплекса. В результате полностью выгорели 1 736 квартир, а около 5 тысяч жителей остались без крова. В результате ужасного происшествия погибли 168 человек, среди которых был и Хо Вайхо, единственный спасатель.

По словам специалистов, данный пожар был зафиксирован как самое масштабное по количеству жертв происшествие в жилых зданиях в истории Гонконга. Столь быстрому распространению огня способствовали ремонтные работы, проводившиеся в зданиях. Строительные сетки, установленные на фасадах, и легковоспламеняющиеся материалы создали условия для мгновенного распространения пламени на несколько этажей.

Правила безопасности и космическое признание

Согласно данным предварительного расследования, серьезное нарушение правил безопасности на объекте увеличило масштаб трагедии. По сообщению издания Иксбт.ком, Хо Вайхо подверг свою жизнь опасности, спасая людей из огня, и оставался верен своему долгу до последней минуты. Его мужество теперь признано не только на Земле, но и в космосе.

Процесс именования астероидов состоит из сложных научных этапов, в которых важную роль играют предложение первооткрывателя и заключение Международного астрономического союза. Теперь, когда астероид Ховаихо будет вращаться в Солнечной системе, он будет напоминать человечеству о героях, пожертвовавших жизнью ради других. Подобные меры имеют большое значение для извлечения уроков из трагических событий и признания труда самоотверженных профессионалов.

АстероидКосмосГонконгПожарHowaiho
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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