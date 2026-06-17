Anthropic против климатического кризиса: АИ-гигант присоединился к коалиции Фронтиер

Компания Anthropic, один из ведущих стартапов в области искусственного интеллекта, стала первой АИ-компанией, вступившей в климатическую коалицию Фронтиер. Этот шаг расценивается как важный стратегический маневр по снижению растущего энергопотребления и негативного воздействия на окружающую среду, вызванных стремительным развитием технологий искусственного интеллекта. По данным TechCrunch и иксбт.ком, Anthropic взяла на себя часть нового финансового пакета в размере 915 миллионов долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Коалиция Фронтиер была создана такими технологическими гигантами, как Stripe, Google и Shopify, с целью поддержки технологий по удалению углекислого газа (КО2) из атмосферы. С присоединением Anthropic общий фонд коалиции почти удвоился, достигнув 1,8 миллиарда долларов. На данный момент Фронтиер подписала контракты на сумму 700 миллионов долларов с более чем 50 проектами по удалению 1,8 миллиона тонн углерода.

Искусственный интеллект и экологическая ответственность

В последние годы обучение и обслуживание АИ-моделей, в частности таких систем, как ChatGPT и боты Claude от Anthropic, требуют огромного количества электроэнергии. Это приводит к расширению «экологического следа» технологических компаний. До этого момента Anthropic не публиковала отчеты об устойчивом развитии, однако вступление в Фронтиер стало ее первым серьезным шагом в борьбе с изменением климата.

Компании через Фронтиер приобретают кредиты на удаление углерода. Этот механизм напоминает отчет о прибылях и убытках в балансовых отчетах, позволяя компании компенсировать объем выбрасываемых вредных газов за счет углерода, извлеченного из атмосферы. Это особенно важно для таких отраслей, как авиация, которым пока трудно стать полностью «зелеными».

Новая стратегия: качество важнее количества

Фронтиер объявила об изменении своей стратегии: вместо финансирования множества мелких проектов внимание будет сосредоточено на крупных и более эффективных технологиях. Согласно новому курсу, приоритет будет отдаваться проектам, способным удалять не менее 1 миллиарда метрических тонн (гигатонн) КО2 в год. Список поддерживаемых коалицией технологий включает:

Прямой захват углерода из воздуха (Директ Air Каптуре);

Связывание углерода путем ускорения естественного выветривания горных пород;

Поглощение газов путем снижения кислотности океанской воды;

Производство биомасел и утилизация биомассы.

По мнению экспертов, приход таких компаний, как Anthropic, в эту сферу даст толчок формированию новой индустрии удаления углерода. Однако представители Фронтиер подчеркивают, что эти проекты не будут финансироваться вечно. Каждый стартап, подписывающий новый контракт, должен доказать, что в будущем он сможет обеспечивать себя самостоятельно даже без государственных субсидий.

Подобные глобальные инициативы имеют важное значение и для регионов, чувствительных к изменению климата, таких как Узбекистан. Рост экологической ответственности глобальных технологических корпораций создает основу для развития цифровой экономики в будущем без ущерба для окружающей среды.