Очередная сенсация на ЧМ: Португалия потеряла очки в первом туре

·78·Спорт
Очередная сенсация на ЧМ: Португалия потеряла очки в первом туре

Чемпионат мира по футболу 2026 года, который принимают поля Северной Америки, продолжает преподносить неожиданные и громкие результаты с первых же дней. Матч между сборными Португалии и ДР Конго в рамках 1-го тура группы «К» стал настоящей сенсацией в футбольном мире. Ожидалось, что дебютный матч легенды футбола Криштиану Роналду на его историческом, шестом по счету мундиале завершится легкой победой европейского гранда, однако африканцы проявили на поле настоящий характер.

«Сюрприз», обещанный главным тренером ДР Конго Себастьеном Дезабре перед игрой, воплотился в жизнь: матч завершился боевой ничьей со счетом 1:1.

Быстрый гол Жоау Невеша и ответ Йоана Висса

Встреча началась при полном доминировании европейцев. Еще в первые минуты матча, а именно уже на 6-й минуте талантливый полузащитник португальцев Жоау Невеш точным ударом открыл счет. После этого гола многие ожидали разгрома со стороны Португалии.

Однако перед завершением первого тайма африканцы начали мощно атаковать. В добавленное к первому тайму время (на 45+1-й минуте) нападающий сборной ДР Конго Йоан Висса умело воспользовался ошибкой в обороне португальцев, забил гол и восстановил равновесие. Во втором тайме Криштиану Роналду и его партнеры, несмотря на все усилия, так и не смогли взломать защиту ДР Конго.

В официальной спортивной таблице ниже вы можете ознакомиться с итоговым результатом этого сенсационного матча, авторами голов и полными составами команд:

Результат матча и голы

Сборная Португалии

Сборная ДР Конго

Календарь следующего тура (23 июня)

Итоговый счет: 1:1


Жоау Невеш: 6-я минута (1:0)


Йоан Висса: 45+1-я минута (1:1)

• Кошта (В), Канселу, Араужо, Вейга, Мендеш;


• Витинья, Жоау Невеш, Педру Нету;


• Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Криштиану Роналду.

• Мпаси-Нзо (В), Ван-Бисака, Туанзебе, Капюади;


• Мбемба, Масуаку, Мукау, Мутуссами;


• Кайембе, Седрик Бакамбу, Йоан Висса.

Португалия – Узбекистан


• ДР Конго – Колумбия



Примечание: Важнейший матч для нашей сборной!

Следующий соперник — сборная Узбекистана!

Эта неожиданная ничья в корне изменила ситуацию в группе «К» и обострила борьбу за выход из неё. То, что такая мощная команда, как Португалия, потеряла очки в первом туре, безусловно, подтверждает, что смелые прогнозы нашего согруппника Одила Ахмедова о том, что «игра с Португалией будет самой легкой», не были беспочвенными.

Теперь во 2-м туре группы сборная Португалии 23 июня выйдет на поле именно против нашей сборной Узбекистана. ДР Конго, проявившая героизм в первом туре, в этот же день сразится со сборной Колумбии. Для наших представителей матч против Португалии, несомненно, станет решающим столкновением, определяющим судьбу в группе.

Вывод спортивных обозревателей Замин:

Сборная ДР Конго показала всему миру, что способна остановить Португалию, состоящую из мировых звезд. Этот результат станет отличной возможностью и дополнительной мотивацией для сборной Узбекистана. Роналду и его товарищи постараются выместить всё недовольство на нас во втором туре, однако доказано, что при правильном выборе тактики у наших парней есть шанс отобрать у них очки. Верим в наших ребят в этом историческом матче против Португалии!

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ПортугалияДР КонгоКриштиану РоналдуЖоау НевешЙоан Висса
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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