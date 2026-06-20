Почему мы не можем достичь желаемой жизни? «Скрытые программы» в нашем мозгу

Возможно, вы тоже сталкивались с такой ситуацией: вы неустанно трудитесь, посещаете новые тренинги, читаете книги, но доход всё равно стоит на месте. Или в личной жизни, в здоровье вы словно ходите по одному и тому же кругу, и проблемы повторяются снова и снова.

Сколько бы человек ни старался, попытки пробить бетонную стену лбом могут не дать результата. В чем же истинная причина? Проблема не в вас и не в том, что вы недостаточно прилагаете усилий. Причина — в «нейропрограммах», которые глубоко укоренились в нашем мозгу и управляют нами.

«Когда деньги в кармане, они имеют ценность» — но чтобы завести их в карман и удержать там, прежде всего нужно изменить мышление.

Бизнес-наставником и экспертом Наталя Комоза был разработан метод Кинезио-Нейро Программирования (КНП) который направлен именно на устранение таких скрытых барьеров и вывод качества жизни на совершенно новый уровень.

Типичные проблемы: в какой ситуации вы упираетесь в «стеклянный потолок»?

Успехи или неудачи в нашей жизни формируются на основе подсознательных сценариев. Если следующие ситуации вам знакомы, значит, пришло время «перепрограммировать» ваш мозг:

Финансовые трудности: У вас есть определенный стабильный доход, но вы не можете подняться выше. Деньги приходят, но быстро уходят, и вы снова возвращаетесь в исходную точку.

Самореализация (стагнация): Вы хотите найти любимое дело и хорошо на нем зарабатывать. Но каждый раз при попытке начать вас тянет назад усталость, лень (саботаж) или бессилие. Психологи же дают лишь временную помощь.

Повторяющиеся ошибки в отношениях: Каждые новые отношения начинаются как копия предыдущих и заканчиваются таким же негативным финалом. Или в существующих отношениях пропала теплота.

Лишний вес и ненависть к себе: Диеты дают лишь временный результат, затем вес возвращается с избытком. Вы ненавидите ходить в спортзал и изводите себя из-за того, что не можете заставить себя заниматься.

Как работает метод КНП и что он дает?

КНП (Кинезио-Нейро Программирование) — это научный подход, основанный на последних открытиях нейробиологов, без каких-либо сомнительных ритуалов, магии или «шизотерики». Он позволяет стереть разрушительные и ограничивающие программы в мозгу, заменив их позитивными сценариями.

Результаты, достигаемые с помощью метода КНП:

Финансовая свобода: Вы научитесь успешно продавать свои знания и опыт, увеличите доход в несколько раз и избавитесь от финансовых блоков. Красота и здоровье: Возможность сохранить молодость и красоту на долгие годы, обладая энергией 30-летних даже в 50 лет. Гармония и любовь: Построение счастливой семьи на основе взаимного уважения с достойным человеком или возвращение былой страсти и теплоты в остывшие отношения.

Начните менять свою жизнь бесплатно уже сегодня!

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Что вы узнаете на этом бесплатном практикуме?

3 основные причины неудач в личной жизни, здоровье и финансах (вы научитесь бороться не с симптомами, а с корнем проблемы).

Техника расчета алгоритмов судьбы: Вы узнаете, почему кому-то всё дается легко, а вам — с трудом.

Способы приучить мозг быть не вашим врагом, а главным союзником в достижении целей.

Инструкция по созданию идеального и благополучного сценария будущего для себя и своих детей.

Ваш мозг — это мощнейший суперкомпьютер. Он способен вывести вас из бедности к богатству, из одиночества к счастливой жизни. Нужно лишь знать код правильного использования. Не упустите эту возможность и начните менять свою жизнь в лучшую сторону уже сегодня!