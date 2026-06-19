Narwal представила новое поколение вертикальных пылесосов: серии S20 и S30

Компания Narwal, занявшая свою нишу на рынке бытовой техники, продемонстрировала новое поколение вертикальных пылесосов для влажной и сухой уборки. Линейка, состоящая из моделей Narwal S20, S30 и S20 Pro, отличается не только высокой мощностью, но и системой определения степени загрязнения с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Основной особенностью новых устройств является стремление к полной автоматизации процесса уборки. По данным ixbt.com, флагманская модель S20 Pro обладает огромной силой всасывания до 20 000 Pa. Этот показатель позволяет легко удалять даже самые тяжелые виды мусора и пыль из глубины ковров.

Искусственный интеллект и умная уборка

Модель Narwal S20 Pro оснащена системой AI DirtSense, которая в режиме реального времени анализирует степень загрязнения поверхности. На основе этой технологии устройство самостоятельно регулирует мощность всасывания и расход воды. Также в модели присутствует функция автоматического дозирования моющего средства, что значительно облегчает работу пользователя.

Модель S30 привлекает внимание своей особенной конструкцией. Ее корпус способен складываться на 180 градусов, что помогает без труда убирать под кроватями, диванами и другой низкой мебелью. По мощности и технологичности она не уступает флагманской модели.

Гидравлический самоходный механизм и автономность

Все новые модели оснащены аккумулятором емкостью 4000 mAh, что позволяет работать непрерывно до 60 минут на одном заряде. Этого времени достаточно для полной уборки квартиры средней площади. Кроме того, самоходный механизм устройств не требует от пользователя лишних физических усилий — пылесос сам движется вперед.

По завершении уборки устройства помещаются на специальную базовую станцию. Станция автоматически промывает роликовые насадки и сушит их горячим воздухом. Этот процесс предотвращает появление неприятных запахов и плесени. Базовая модель S20, хотя и обладает чуть меньшей мощностью — 18 000 Pa, сохранила все основные функции самоочистки.

В то время как спрос на такую умную бытовую технику на рынке Узбекистана растет, ожидается, что новые продукты бренда Narwal составят серьезную конкуренцию таким соперникам, как Xiaomi и Dreame. На данный момент подробная информация о дате глобального старта продаж и ценах не раскрыта.