США победили Австралию и возглавили группу

В матче группового этапа чемпионата мира ФИФА сборная США одержала победу над Австралией со счетом 2:0.

Авторами голов в матче стали Камерон Берджесс (автогол) и Алекс Фримен.

Согласно статистике, сборная США доминировала на протяжении всей игры, показав владение мячом на уровне 63%.

Кроме того, футболисты США нанесли 8 ударов по воротам, в то время как счет Австралии составил 5 ударов.

После этого результата сборная США одержала две победы в двух матчах и стала единоличным лидером группы Д с 6 очками.

Австралия после двух туров занимает второе место, имея в активе 3 очка.

Остальные команды группы — Турция и Парагвай — пока не набрали ни одного очка.

Данная победа США еще больше приближает команду к выходу в плей-офф чемпионата мира