США победили Австралию и возглавили группу
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В матче группового этапа чемпионата мира ФИФА сборная США одержала победу над Австралией со счетом 2:0.
Авторами голов в матче стали Камерон Берджесс (автогол) и Алекс Фримен.
Согласно статистике, сборная США доминировала на протяжении всей игры, показав владение мячом на уровне 63%.
Кроме того, футболисты США нанесли 8 ударов по воротам, в то время как счет Австралии составил 5 ударов.
После этого результата сборная США одержала две победы в двух матчах и стала единоличным лидером группы Д с 6 очками.
Австралия после двух туров занимает второе место, имея в активе 3 очка.
Остальные команды группы — Турция и Парагвай — пока не набрали ни одного очка.
Данная победа США еще больше приближает команду к выходу в плей-офф чемпионата мира
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