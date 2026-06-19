Кот по прозвищу «Охранник арбузов» покорил интернет

·37·Мир
Кот по прозвищу «Охранник арбузов» покорил интернет

Кот по имени Перл, живущий на арбузной ферме в Таиланде, неожиданно стал популярным в социальных сетях.

На вирусных фотографиях он запечатлен с очень серьезным видом среди арбузов. Пользователи в шутку называют его «инспектором», контролирующим ферму, и «охранником арбузов».

На самом деле Перл вовсе не охранник. Однако его статный вид и ответственная поза очень понравились интернет-пользователям.

Фотографии быстро разлетелись по сети, превратив Перла в одного из самых известных котов в мире.

ТаиландPearl
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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