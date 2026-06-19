В Самарканде в движении задержан находившийся в розыске Hyundai Elantra

·17·Общество
В Самарканде в движении задержан находившийся в розыске Hyundai Elantra

В ходе очередного оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками отдела розыска регионального управления Бюро принудительного исполнения по Самаркандской области, было выявлено находившееся в розыске транспортное средство.

Согласно исполнительным документам, с гражданина М.Ш., проживающего в Самаркандском районе, было установлено взыскание задолженности в размере 300 миллионов сумов в пользу филиала «Чорсу» АКБ «Капиталбанк». В целях обеспечения исполнения судебного документа автомобиль марки «Hyundai Elantra», принадлежащий должнику, был объявлен в розыск.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий данный автомобиль был обнаружен во время движения по одной из центральных улиц города Самарканд. Благодаря оперативным и скоординированным действиям сотрудников розыска транспортное средство было остановлено и изъято в установленном порядке.

После этого автомобиль был помещен на штрафстоянку для временного хранения, и в настоящее время принимаются соответствующие меры по обеспечению требований исполнительных документов.

СамаркандHyundai ElantraКапиталбанкЧорсу
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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