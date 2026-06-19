Samsung готовится представить смартфон Galaxy М47 5Г нового поколения

·40·Технологии
Samsung готовится представить смартфон Galaxy М47 5Г нового поколения

Южнокорейский технологический гигант Samsung запустил официальную рекламную кампанию новой модели в своей популярной серии «М» — смартфона Galaxy М47 5Г. Устройство, которое, как ожидается, дебютирует на рынке Индии, характеризуется брендом как «монстр нового уровня». Короткие видеоролики в социальных сетях демонстрируют, что гаджет будет заметно отличаться от представителей предыдущего поколения и обещает значительный скачок в производительности. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным компании, Galaxy М47 5Г работает в четыре раза быстрее модели Galaxy М36 в режиме многозадачности (мултитаскинг). Этот показатель позволит пользователям без проблем использовать несколько тяжелых приложений одновременно. Также производители подчеркивают, что продолжительность игровых сессий увеличится в четыре раза, что свидетельствует о значительном улучшении энергоэффективности и емкости аккумулятора устройства.

Технические характеристики и внешний вид

По сообщению издания иксбт.ком, корпус нового смартфона разработан так, чтобы быть в четыре раза прочнее по сравнению с предыдущими моделями. Визуально Galaxy М47 5Г будет иметь плоские боковые рамки в соответствии с современными тенденциями. Ожидается, что задняя панель устройства будет представлена в темно-красном или бордовом цветах. Блок камер состоит из трех модулей и немного отличается от дизайна Galaxy М36.

Пока Samsung держит в секрете полные технические характеристики смартфона. Однако результаты тестов, появившиеся в базе данных Geekbench, раскрыли некоторые детали. Предполагается, что новый «монстр» будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 6 Ген 3. Этот чипсет обеспечивает высокую производительность для устройств среднего сегмента и стабильную работу в сетях 5Г.

Что касается памяти, ожидается выход версии как минимум с 8 GB оперативной памяти. В плане программного обеспечения предполагается, что Galaxy М47 5Г будет работать под управлением новейшей операционной системы Android 16 и оболочки One UI от Samsung. Это гарантирует получение актуальных программных обновлений в течение длительного времени.

Для рынка Узбекистана серия смартфонов «М» от Samsung всегда была интересна своей доступной ценой и мощным аккумулятором. Модель Galaxy М47 5Г также может стать популярной среди местных пользователей благодаря длительному времени автономной работы и прочному корпусу. Дата официальной презентации и цены будут объявлены в ближайшие дни.

SamsungGalaxy M47СмартфонТехнологииAndroid 16
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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