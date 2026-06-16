Йигитали Мамажонов в 36 лет: искреннее поздравление от супруги

·77·Культура
Йигитали Мамажонов в 36 лет: искреннее поздравление от супруги

Актриса Мукаддас Садуллаева искренне поздравила своего супруга, известного актера Йигитали Мамажонова, с днем рождения. Она опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте пост, наполненный теплыми пожеланиями.

В своем поздравлении актриса написала: «Поздравляю с днем вашего рождения. Будьте всегда здоровы и благополучны на наше счастье. Желаю нам вместе состариться и оказаться рядом даже в раях. Пусть все наши мечты сбудутся вместе с нами».

Данный пост быстро привлек внимание в социальных сетях и был тепло встречен поклонниками. В комментариях пользователи поздравляют актера с днем рождения и выражают ему самые добрые пожелания.

Сегодня актер отмечает свое 36-летие. Эта дата празднуется как радостный день для его близких и поклонников.

Ночные фотографии семьи внутри декорации в форме цветочного сердца.

Для справки: Йигитали Мамажонов родился 16 июня 1990 года в Москве, столице России. Он рос единственным ребенком в семье.

Мукаддас СадуллаеваЙигитали МамаджановInstagramРоссияМосква
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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