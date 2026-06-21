Хроническая тревога: что делать, если чувство нехватки денег не исчезает

·14·Для жизни
Хроническая тревога: что делать, если чувство нехватки денег не исчезает

Это очень глубокое психологическое состояние, которое многие скрывают внутри. Вы верно заметили: самые большие боли, связанные с деньгами, не всегда означают «нужду» или «полное отсутствие дохода». Часто эта боль — постоянный спутник, который следует тенью даже в ситуациях, когда деньги есть постоянное внутреннее напряжение и паника.

Человек неустанно трудится, зарабатывает, покрывает все обязательные расходы, бытовые нужды и платежи. Но внутри всё равно не возникает чувства «фух, теперь я спокоен». Даже если цифры на карте меняются, внутреннее состояние остается в режиме опасности.

Почему чувство нехватки не исчезает, даже когда денег становится больше?

Потому что состояние дефицита — это не просто количество денег в кошельке. Это привычка каждую секунду жить в ожидании кризиса и необходимости экономить.

Если человек долгое время переживал финансовые трудности в прошлом или вырос в атмосфере страха, где слышал, что «зарабатывать — это мучение» или «не трать лишнего, не знаешь, что будет завтра», его психика настраивается на этот «режим опасности». В результате, даже если в реальной жизни денег становится больше, мозг продолжает работать по старому сценарию.

Как живет человек, попавший в ловушку дефицита?

Человек с такой внутренней программой, сам того не замечая, вращается в следующем цикле:

  • Откладывание заботы о себе: Даже самые необходимые покупки, которые приносят радость или облегчение, всегда ставятся в конец списка с мыслью «это не важно, сделаю позже».

  • Страх тратить: Даже выделяя деньги на самое важное (например, здоровье, отдых или комфорт), человек чувствует сильную внутреннюю вину и боль.

  • Тревожные решения: Страх перед будущим настолько высок, что в финансовых вопросах человек принимает поспешные решения под влиянием тревоги, а не из состояния спокойствия.

  • Отсутствие чувства безопасности: Даже при наличии сбережений или «подушки безопасности» человек не чувствует покоя. Он живет с мыслью: «эти деньги всё равно скоро закончатся, и я снова окажусь беспомощным».

Суть проблемы в том, что: В такой ситуации деньги становятся не надежной опорой в жизни, а источником постоянного внутреннего стресса, вины и стеснения в груди.

В этом случае увеличение дохода в 2 или 3 раза не принесет внутреннего спокойствия. Потому что проблема не снаружи, а внутри. Решение заключается не в изменении тактики заработка, а в исцелении внутреннего отношения к деньгам и обучении мозга новой, здоровой программе: «я сейчас в безопасности, у меня всего достаточно».

Как вы считаете, какую ежедневную привычку, связанную с деньгами (например, отслеживание внутренних чувств при покупках или маленькие подарки самому себе), человеку стоит изменить в первую очередь, чтобы победить эту привычку «хронической экономии и страха»?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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