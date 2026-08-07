На складах Apple застряли процессоры на миллиард долларов

Как сообщает издание Кулпиум, американская технологическая гигант Apple и её основные поставщики столкнулись с серьёзными трудностями при обеспечении достаточного объёма чипов памяти для будущих iPhone. На рынке активно обсуждается, что производство устройств нового поколения, презентация которых ожидается осенью, оказалось под угрозой из-за дефицита памяти. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как выяснилось, на складах Apple скопились процессорные пластины общей стоимостью около 1 миллиарда долларов. Эти важные компоненты ожидают финальной упаковки, однако из-за нехватки чипов памяти, необходимых именно для этого этапа, они остаются без движения.

Причины дефицита памяти

По мнению экспертов, Apple задействует все доступные возможности рынка и пытается покупать память по любой цене. Это, в свою очередь, усиливает давление на другие конкурирующие компании. Однако из-за ограниченного общего предложения на рынке даже Apple не может полностью удовлетворить спрос.

В настоящее время Apple в основном закупает ДРАМ-память у компании Микрон. Кроме того, определённые объёмы продукции поставляют такие ведущие производители, как Samsung и Хйникс. Ранее появлялись сообщения о возможном сотрудничестве с китайской компанией CXMT, однако пока неизвестно, было ли достигнуто окончательное соглашение.

Ситуация на рынке и ожидаемые изменения

До презентации iPhone нового поколения осталось около полутора месяцев, и для производителей этот срок считается очень коротким. Из-за возникшего дефицита в первые дни после начала продаж новые устройства, вероятно, будут доступны в ограниченном количестве.

В то же время, согласно последним распространяющимся слухам, ожидается заметное повышение цен на новые гаджеты. Этот фактор может несколько снизить спрос со стороны покупателей. Несмотря на это, Apple и её партнёры по сборке уверены, что смогут удовлетворить первоначальный спрос, однако это может быть актуально только на начальном этапе.