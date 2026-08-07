Ювентус активизировал переговоры по трансферу Джона Лукуми

Итальянский клуб «Ювентус» продолжает активно работать над трансфером колумбийского центрального защитника Джона Лукуми, выступающего за «Болонью». По информации Альфредо Педуллы, после истечения срока действия отступных в размере 28 миллионов евро, прописанных в контракте футболиста, переговоры между клубами вышли на новый этап, и стороны пытаются прийти к общему знаменателю. Об этом сообщает Goal.com.

В настоящее время руководство «Болоньи» снизило цену на футболиста до 20 миллионов евро с учётом бонусов. Хотя эта сумма ниже прежних отступных, она всё ещё превышает предложение туринского клуба. Несмотря на это, вероятность сокращения разницы между сторонами и достижения соглашения оценивается высоко.

Позиция футболиста и планы туринского клуба

Несмотря на наличие у защитника достаточного количества предложений из-за рубежа, его главным приоритетом остаётся именно «Ювентус». Колумбийский футболист считает проект туринской команды оптимальным следующим шагом в своей карьере и открыто заявил о желании перейти именно в этот клуб. Ожидается, что твёрдая позиция игрока станет важным фактором в ходе переговоров.

В целях оптимизации финансовых расходов туринский клуб также рассматривает альтернативные варианты. Как сообщает Туттоспорт, «Ювентус» изучает возможность включить своих футболистов в сделку, чтобы снизить сумму трансфера. В частности, среди потенциальных кандидатов для включения в трансфер упоминаются такие молодые игроки, как Хуан Кабаль и Фабио Миретти.

Сложности в переговорах и дальнейшие шаги

Туринцы оценивают общую стоимость этих двух футболистов в 10–15 миллионов евро и надеются, что такой вариант устроит «Болонью». Однако руководство клуба из Эмилии пока придерживается иного подхода, предпочитая закрыть сделку только за полный денежный расчёт и не проявляя особого интереса к обмену игроками.

Хотя эта ситуация несколько усложняет переговоры, контакты между клубами продолжаются без перерыва. Усиление линии обороны остаётся приоритетной задачей для «Ювентуса», а очередные встречи в ближайшие дни могут сыграть решающую роль в определении судьбы трансфера.