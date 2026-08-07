SpaceX и Tesla строят крупнейший в мире чиповый завод Terafab

·55·Технологии
SpaceX и Tesla строят крупнейший в мире чиповый завод Terafab

Компании SpaceX и Tesla, принадлежащие Илону Маску, объявили о запуске нового полупроводникового комплекса под названием «Terafab» в округе Граймс, штат Техас, США. Ожидается, что этот проект станет крупнейшей в мире фабрикой по производству чипов и сможет радикально изменить технологическую отрасль. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, комплекс общей площадью около 9,3 миллиона квадратных метров (примерно 1300 футбольных полей) будет охватывать полный цикл производства полупроводников. Здесь в одном месте будут сосредоточены все процессы — от создания логических микросхем и различных типов памяти до упаковки и финального тестирования. Вертикальная интеграция позволит значительно сократить сроки разработки новых процессоров и их вывода на рынок.

Специализированные процессоры для технологий будущего

Основной продукцией нового предприятия станут специализированные процессоры для вычислений и задач инференса в области искусственного интеллекта. Эти чипы планируется использовать в человекоподобных роботах Optimus и беспилотных такси Кйберкаб компании Tesla, а также в высокопроизводительных вычислительных системах космических дата-центров SpaceX.

По оценкам компаний, в ближайшие годы их совокупная потребность в вычислительных мощностях превысит 1 ТВт. Этот показатель значительно выше предложения на современном мировом рынке полупроводников. Хотя SpaceX и Tesla заявляют, что продолжат сотрудничество с существующими поставщиками, они решили создать собственную производственную базу, поскольку отрасль не сможет полностью удовлетворить будущий спрос.

Финансирование и социально-экономическое влияние

Первый этап проекта потребует инвестиций в размере около 16,8 миллиарда долларов. На новом предприятии планируется создать не менее 3000 рабочих мест, причём значительную часть сотрудников будут нанимать среди жителей округа Граймс и соседних округов. Кроме того, компании намерены тесно сотрудничать с местными колледжами и образовательными учреждениями для подготовки специалистов.

По данным SpaceX, деятельность компании в Техасе уже обеспечила более 56 тысяч прямых и косвенных рабочих мест. С 2024 года она также принесла этому региону экономическую выгоду на сумму свыше 28 миллиардов долларов.

Экологический подход и водные ресурсы

При строительстве комплекса особое внимание уделяется вопросам экологии. В частности, завод будет использовать воду из водохранилища Гиббонс Крик вместо местных подземных источников. На территории предприятия построят собственные очистные сооружения, внедрят системы повторного использования воды, а промышленные отходы и химические вещества будут контролироваться в соответствии со строгими экологическими требованиями.

TeslaSpaceXTerafabЧипыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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