Венсан Компани поставил перед «Баварией» задачу выиграть исторический требл

·51·Спорт
Венсан Компани поставил перед «Баварией» задачу выиграть исторический требл

Венсан Компани, возглавивший мюнхенскую «Баварию», поставил перед командой амбициозные цели и подтвердил, что в текущем сезоне она будет бороться за исторический требл. Как сообщает Goal.com, бельгийский специалист намерен вывести немецкий гранд на новый уровень, однако предупредил, что этот путь не будет простым. Главный тренер мюнхенцев открыто заявил, что главная задача команды — завоевать трофей Лиги чемпионов. Об этом Goal.com сообщает .

Перед товарищеским матчем с «Астон Виллой» в Гонконге Компани заявил, что не боится давления, однако подчеркнул важность того, чтобы в течение сезона команда сосредотачивалась только на следующей игре. По его словам, от футболистов требуется выкладываться на максимум в каждом матче, а для достижения успеха необходимо постоянно работать.

Главные приоритеты «Баварии»

Возглавив «Баварию» летом 2024 года, Компани за прошедший период добивался стабильных результатов вместе с клубом. Под его руководством команда два сезона подряд выигрывала чемпионат Германии, а также завоевала Кубок Германии и Суперкубок Франца Беккенбауэра. Несмотря на это, тренер признал, что дальнейшее улучшение качества игры и повторение высоких результатов прошлых сезонов — сложная задача.

Компани напомнил, что успех измеряется не только завоёванными трофеями, но и количеством забитых голов, а также стабильностью победных матчей. По его мнению, вывод команды на ещё более высокий уровень требует безупречного исполнения, а это крайне сложный процесс.

Усиление состава и шансы на требл

Подчеркнув, что для успеха в Бундеслиге, Кубке Германии и на европейской арене необходим широкий и здоровый состав, Компани также коснулся активности на трансферном рынке. В трансферное окно мюнхенцы потратили около 100 миллионов евро и подписали таких игроков, как Натанель Браун и Исмаэль Сайбари. Это ещё больше усиливает возможности команды, в составе которой есть такие лидеры, как Гарри Кейн, Майкл Олисе и Луис Диас.

По словам тренера, для успешной борьбы на трёх фронтах в течение сезона вся команда должна быть физически готова, а тренерский штаб — уметь правильно использовать возможности футболистов. Руководство «Баварии» и тренерский штаб делают всё возможное для выполнения поставленных амбициозных задач.

БаварияВенсан КомпаниЛига ЧемпионовБундеслигаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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