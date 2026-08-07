Трансферный рынок «Ювентуса»: проблемные позиции и анализ состава

·68·Спорт
Трансферный рынок «Ювентуса»: проблемные позиции и анализ состава

За три с половиной недели до закрытия трансферного окна активно обсуждаются имеющиеся пробелы в составе итальянского «Ювентуса» и возможности команды по линиям. По данным Иксбт.ком, туринцы располагают расширенной заявкой из 28 футболистов, однако на отдельных позициях сохраняется явный дефицит как количества, так и качества. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Летом клуб провёл ряд изменений в составе. В частности, к команде присоединились Эхатор, Челик, Алажбегович и Коло Муани, тогда как Влахович покинул «Ювентус» в статусе свободного агента. Костич также ушёл свободным агентом, Опенда отправился в «Лион», Рухи — в «Каррарезе», Педру Фелипе — в «Расинг Сантандер», Аджич — в «Сассуоло», а Жоау Мариу — в «Фиорентину».

Вопросы по вратарской и оборонительной линиям

На бумаге в распоряжении «Ювентуса» находятся три вратаря: Ди Грегорио, Перин и Пинсольо. Однако тот факт, что до окончания контрактов Перина и Пинсольо остаётся год, а основной голкипер Ди Грегорио не полностью соответствует требованиям тренера и клуба, становится серьёзной головной болью. После того как варианты с Алиссоном и Эмилиано Мартинесом были закрыты, клуб рассматривает возможность аренды японского вратаря Судзуки у «Парма Сен-Жермен».

Хотя по количеству защитников проблем, на первый взгляд, нет, у тренерского штаба есть претензии к качеству. Для игры в четыре защитника имеются Калюлю, Челик, Бремер, Гатти, Келли, Руджани, Камбьязо и Кабаль. При этом отмечается, что требованиям главного тренера лучше соответствовали бы игроки вроде защитника «Болоньи» Лукуми, превосходно умеющего продвигать мяч вперёд.

Проблемы в полузащите и созидании

С учётом схемы 4-2-3-1 в нынешнем составе слишком много центральных полузащитников — целых семь: Локателли, Маккенни, Тюрам, Копмейнерс, Миретти, Дуглас Луис и Артур. Первые трое считаются неприкасаемыми, тогда как предложения по Копмейнерсу и Миретти будут рассматриваться. Судьба двух бразильских футболистов пока остаётся под вопросом.

На протяжении многих лет актуальной остаётся проблема отсутствия в команде глубокого плеймейкера уровня Андреа Пирло или Миралема Пьянича. В «Ювентусе» много футболистов, однако не хватает лидера, способного поддерживать качество игры на высоком уровне, и руководство продолжает поиски для заполнения этой бреши.

ЮвентусТрансферыСерия АФутболИталия
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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