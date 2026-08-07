Барселона отменила товарищеский матч в Марокко из-за соображений безопасности

·61·Спорт
Барселона отменила товарищеский матч в Марокко из-за соображений безопасности

Испанская «Барселона» столкнулась с серьёзными проблемами в период запланированных предсезонных сборов. Каталонский клуб официально отменил товарищеский матч против «ИР Танжер», который должен был состояться в марокканском городе Танжер. Причиной стали соображения безопасности и обострение социально-политической ситуации. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, чемпионы Испании решили не ехать в Марокко из-за тяжёлого миграционного кризиса в районе Сеуты. Команды должны были встретиться 15 августа. Однако сложная социальная и политическая ситуация в регионе вынудила руководство клуба отменить этот матч. По последним данным, десятки тысяч людей пытаются перейти из Марокко в Сеуту.

Меры безопасности и человеческие жертвы

Выступая в Европейском парламенте, глава Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщил, что в анклаве остаются от 3 до 5 тысяч мигрантов. Он выразил глубокую скорбь в связи с трагедией, которая унесла жизни 100 человек при попытке пересечь границу по морю. Эти трагические события и возникшая напряжённость поставили под сомнение возможность безопасного проведения футбольного матча.

Отмена этой встречи стала серьёзным ударом по планам тренерского штаба во главе с Ханси Фликом. Поездка в Марокко рассматривалась как важный этап для улучшения игровой практики футболистов основного состава и налаживания командного ритма. Однако это уже второй крупный матч, исключённый из летнего календаря каталонского клуба.

Срыв предсезонных планов

В настоящее время «Барселона» продолжает подготовку к новому сезону. Каталонцы начали летние контрольные матчи с уверенной победы над «СЕ Европа» со счётом 4:1. Затем встреча с «Бирмингем Сити» завершилась со счётом 2:2, а в серии пенальти «Барселона» уступила.

Срыв матча в Марокко стал продолжением отмены ранее запланированной игры против «Престон Норт Энд». В рамках тренировочного сбора в Великобритании 3 августа команда должна была провести закрытый матч с представителем чемпионата Англии. Однако встречу также отменили из-за нехватки игроков основного состава у английского клуба.

Английский клуб не захотел рисковать, располагая ограниченным составом. После отмены матча тренерский штаб «Барселоны» был вынужден провести контрольную игру между своими внутренними резервами, чтобы заполнить образовавшуюся паузу.

БарселонаЛа ЛигаХанси ФликФутболТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Локомотив» в Ташкенте совершил камбэк в матче с «Динамо»«Локомотив» в Ташкенте совершил камбэк в матче с «Динамо»Сегодня, 21:50Талант «Реал Мадрид» Франко Мастантуоно перешёл в «Фиорентину»Талант «Реал Мадрид» Франко Мастантуоно перешёл в «Фиорентину»Сегодня, 21:18«Навбахор» продолжает победную серию под руководством Темура Кападзе«Навбахор» продолжает победную серию под руководством Темура КападзеСегодня, 21:01Будущее Гарри Кейна: Мюнхен, МЛС и возможное возвращение в АнглиюБудущее Гарри Кейна: Мюнхен, МЛС и возможное возвращение в АнглиюСегодня, 20:55Почему «Реал» отказался от трансфера Родри? (Все подробности)Почему «Реал» отказался от трансфера Родри? (Все подробности)Сегодня, 19:54Поворот в трансфере Родри привёл руководство «Реала Мадрид» в яростьПоворот в трансфере Родри привёл руководство «Реала Мадрид» в яростьСегодня, 19:39
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)