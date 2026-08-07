Барселона отменила товарищеский матч в Марокко из-за соображений безопасности

Испанская «Барселона» столкнулась с серьёзными проблемами в период запланированных предсезонных сборов. Каталонский клуб официально отменил товарищеский матч против «ИР Танжер», который должен был состояться в марокканском городе Танжер. Причиной стали соображения безопасности и обострение социально-политической ситуации. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, чемпионы Испании решили не ехать в Марокко из-за тяжёлого миграционного кризиса в районе Сеуты. Команды должны были встретиться 15 августа. Однако сложная социальная и политическая ситуация в регионе вынудила руководство клуба отменить этот матч. По последним данным, десятки тысяч людей пытаются перейти из Марокко в Сеуту.

Меры безопасности и человеческие жертвы

Выступая в Европейском парламенте, глава Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщил, что в анклаве остаются от 3 до 5 тысяч мигрантов. Он выразил глубокую скорбь в связи с трагедией, которая унесла жизни 100 человек при попытке пересечь границу по морю. Эти трагические события и возникшая напряжённость поставили под сомнение возможность безопасного проведения футбольного матча.

Отмена этой встречи стала серьёзным ударом по планам тренерского штаба во главе с Ханси Фликом. Поездка в Марокко рассматривалась как важный этап для улучшения игровой практики футболистов основного состава и налаживания командного ритма. Однако это уже второй крупный матч, исключённый из летнего календаря каталонского клуба.

Срыв предсезонных планов

В настоящее время «Барселона» продолжает подготовку к новому сезону. Каталонцы начали летние контрольные матчи с уверенной победы над «СЕ Европа» со счётом 4:1. Затем встреча с «Бирмингем Сити» завершилась со счётом 2:2, а в серии пенальти «Барселона» уступила.

Срыв матча в Марокко стал продолжением отмены ранее запланированной игры против «Престон Норт Энд». В рамках тренировочного сбора в Великобритании 3 августа команда должна была провести закрытый матч с представителем чемпионата Англии. Однако встречу также отменили из-за нехватки игроков основного состава у английского клуба.

Английский клуб не захотел рисковать, располагая ограниченным составом. После отмены матча тренерский штаб «Барселоны» был вынужден провести контрольную игру между своими внутренними резервами, чтобы заполнить образовавшуюся паузу.