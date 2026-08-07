Лидер Тоттенхэма Микки ван де Вен останется в клубе

Лондонский Тоттенхэм близок к подписанию нового долгосрочного контракта с одним из своих основных защитников, Микки ван де Веном. Как сообщает Би-би-си Спорт, игрок сборной Нидерландов изменил решение относительно своего будущего в клубе, и вскоре ожидается официальное оформление нового пятилетнего соглашения. Эта новость станет важным шагом для северолондонцев и обеспечит стабильность планов команды на будущее. Об этом сообщает Goal.com.

Напомним, талантливый центральный защитник перебрался в Тоттенхэм из немецкого Вольфсбурга в 2023 году. Несмотря на то что первоначальное соглашение было рассчитано до 2029 года, события последних месяцев породили вопросы о будущем футболиста. С первых дней в английской Премьер-лиге игрок выделялся своей надежной игрой и сыграл решающую роль в успехе команды в Лиге Европы в сезоне-2024/25.

Фактор Роберто Де Дзерби и перемены в клубе

В начале текущего года, когда Тоттенхэм переживал сложный период и боролся за сохранение места в Премьер-лиге, Микки ван де Вен серьезно задумался о своем будущем. Частая смена тренеров — три наставника за девять месяцев — и резкое ухудшение результатов породили у футболиста сомнения. Однако назначение бывшего тренера Брайтона Роберто Де Дзерби, пришедшего 31 марта на смену Игорю Тудору, кардинально изменило ситуацию.

Приход итальянского специалиста и внедренный им стиль игры стали ключевыми факторами, повлиявшими на решение защитника. Ван де Вен высоко оценил позитивные изменения в инфраструктуре клуба и новые амбиции команды. В интервью Би-би-си Спорт в начале лета он особо отметил, что в коллективе появился новый настрой.

Сложный сезон позади

В прошлом сезоне Тоттенхэм пережил один из самых сложных этапов в своей истории: команда до последнего тура боролась за спасение от вылета и заняла 17-е место в турнирной таблице. Ван де Вен не скрывал, что результаты прошлого сезона были неудовлетворительными и неприемлемыми.

Тем не менее новые шаги руководства клуба и стабильность состава положительно повлияли на футболиста. Он подчеркнул важность оставить все трудности позади и начать новый сезон с новыми целями. Подписание защитником нового контракта станет для Тоттенхэма важной победой не только в спортивном, но и в имиджевом плане.