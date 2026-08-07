Швейцарская компания Флер представила электровелосипед нового типа

Компания Флер, один из ведущих производителей велосипедов в Швейцарии, представила широкой публике свою последнюю разработку — премиальный электровелосипед Г1 Упстрит ТР:КФ 7.63. Транспортное средство уже привлекло внимание специалистов инновационными техническими решениями, включая автоматическую коробку передач и безцепную трансмиссию. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, новая модель уже поступила в продажу на рынке Германии. Её первоначальная цена составляет 7999 евро, однако сейчас покупатели могут приобрести этот премиальный транспорт со скидкой за 5499 евро. Столь высокая стоимость объясняется передовыми технологиями и использованием высококачественных материалов.

Инновационная трансмиссия и моторная система

В основе Г1 Упстрит лежит система Пинион Мотор.Геарбокс.Унит. Это решение объединяет в одном герметичном корпусе расположенный по центру электродвигатель с крутящим моментом 85 Нм и 12-ступенчатую коробку передач. В отличие от классических трансмиссий с внешним переключателем, такая герметичная конструкция надёжно защищена от пыли, воды и механических повреждений.

По словам специалистов, такой подход значительно сокращает требования к техническому обслуживанию. Ещё одним важным преимуществом электровелосипеда является полностью автоматическое переключение передач. Специальная электроника самостоятельно выбирает оптимальную передачу с учётом скорости движения и дорожных условий, позволяя водителю сосредоточить всё внимание на дороге.

Карбоновые материалы и технические характеристики

Вместо традиционной металлической цепи в этой модели используется современный карбоновый ремень. Он почти не издаёт шума во время движения, не требует специального ухода и отличается продолжительным сроком службы. Для дополнительной безопасности и чистоты ремень закрыт специальным защитным кожухом.

Рама Флер Г1 Упстрит ТР:КФ 7.63 также изготовлена непосредственно из углепластика. Несмотря на это, общий вес конструкции составляет 29 кг, поэтому назвать её лёгкой нельзя. Прежде всего это связано с установленной на велосипеде ёмкой аккумуляторной батареей на 700 Wh, обеспечивающей возможность поездок на большие расстояния.