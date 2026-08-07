Парма подписывает Давида Ромеро

Итальянский клуб «Парма» продолжает активно работать на трансферном рынке и близок к усилению своей линии атаки. Как сообщает Sky Sport, команда вышла на финальную стадию переговоров по переходу талантливого нападающего Давида Ромеро, выступающего в чемпионате Аргентины. Ожидается, что этот трансфер повлияет и на другие изменения в клубе, включая будущее Матео Пеллегрино. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

После перехода в команду Эль-Билаля Туре руководство «Пармы» намерено добавить в линию атаки ещё одного молодого и перспективного игрока. Трансфер 2003 года рождения, аргентинского центрального нападающего Давида Ромеро, выступающего за «Тигре», практически завершён. Сам футболист недавно попрощался с болельщиками клуба, что свидетельствует о неизбежности его переезда в Италию.

Статистика Ромеро и планы «Пармы»

Давид Ромеро успел проявить себя в завершившемся сезоне. В матчах аргентинской Примеры и Южноамериканского кубка он провёл в общей сложности 17 встреч, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Именно стабильная и эффективная игра привлекла внимание «Пармы». Клуб решил подписать молодого и уже готового к выступлениям футболиста как инвестицию в будущее.

Однако приход Ромеро напрямую повлияет и на положение другого нападающего клуба, Матео Пеллегрино, на трансферном рынке. 2001 года рождения, аргентинский форвард Пеллегрино также привлекает достаточно покупателей как в Италии, так и за рубежом. Среди претендентов на него особенно выделяются «Фиорентина» и «Ювентус».

Интерес «Фиорентины» и «Ювентуса»

По информации Sky Sport, «Фиорентина» готова рассмотреть вариант с приобретением Пеллегрино, если получит хорошее предложение по Мойзе Кину. Флорентийский клуб считает молодого аргентинца подходящим кандидатом для сохранения конкуренции в линии атаки.

В свою очередь, «Ювентус» также внимательно следит за выступлениями Пеллегрино. Однако туринскому клубу необходимо сократить число лишних игроков в атаке, прежде чем предпринимать реальные шаги. Сейчас главным кандидатом на уход из «Ювентуса» называют Джонатана Дэвида. Тем не менее ни клуб, ни представители футболиста пока не получили удовлетворительных предложений.

Если туринский гранд сможет продать одного из своих игроков, он сразу активизируется на трансферном рынке и вступит в борьбу за Пеллегрино. А пока «Парма» стремится как можно быстрее решить все вопросы. К началу нового сезона клуб планирует сформировать полноценную линию атаки под руководством главного тренера, и ожидается, что Давид Ромеро вскоре наденет жёлто-синюю форму.