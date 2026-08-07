Парма подписывает Давида Ромеро

·50·Спорт
Парма подписывает Давида Ромеро

Итальянский клуб «Парма» продолжает активно работать на трансферном рынке и близок к усилению своей линии атаки. Как сообщает Sky Sport, команда вышла на финальную стадию переговоров по переходу талантливого нападающего Давида Ромеро, выступающего в чемпионате Аргентины. Ожидается, что этот трансфер повлияет и на другие изменения в клубе, включая будущее Матео Пеллегрино. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

После перехода в команду Эль-Билаля Туре руководство «Пармы» намерено добавить в линию атаки ещё одного молодого и перспективного игрока. Трансфер 2003 года рождения, аргентинского центрального нападающего Давида Ромеро, выступающего за «Тигре», практически завершён. Сам футболист недавно попрощался с болельщиками клуба, что свидетельствует о неизбежности его переезда в Италию.

Статистика Ромеро и планы «Пармы»

Давид Ромеро успел проявить себя в завершившемся сезоне. В матчах аргентинской Примеры и Южноамериканского кубка он провёл в общей сложности 17 встреч, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Именно стабильная и эффективная игра привлекла внимание «Пармы». Клуб решил подписать молодого и уже готового к выступлениям футболиста как инвестицию в будущее.

Однако приход Ромеро напрямую повлияет и на положение другого нападающего клуба, Матео Пеллегрино, на трансферном рынке. 2001 года рождения, аргентинский форвард Пеллегрино также привлекает достаточно покупателей как в Италии, так и за рубежом. Среди претендентов на него особенно выделяются «Фиорентина» и «Ювентус».

Интерес «Фиорентины» и «Ювентуса»

По информации Sky Sport, «Фиорентина» готова рассмотреть вариант с приобретением Пеллегрино, если получит хорошее предложение по Мойзе Кину. Флорентийский клуб считает молодого аргентинца подходящим кандидатом для сохранения конкуренции в линии атаки.

В свою очередь, «Ювентус» также внимательно следит за выступлениями Пеллегрино. Однако туринскому клубу необходимо сократить число лишних игроков в атаке, прежде чем предпринимать реальные шаги. Сейчас главным кандидатом на уход из «Ювентуса» называют Джонатана Дэвида. Тем не менее ни клуб, ни представители футболиста пока не получили удовлетворительных предложений.

Если туринский гранд сможет продать одного из своих игроков, он сразу активизируется на трансферном рынке и вступит в борьбу за Пеллегрино. А пока «Парма» стремится как можно быстрее решить все вопросы. К началу нового сезона клуб планирует сформировать полноценную линию атаки под руководством главного тренера, и ожидается, что Давид Ромеро вскоре наденет жёлто-синюю форму.

ПармаДавид РомероМатео ПеллегриноЮвентусФиорентина
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Локомотив» в Ташкенте совершил камбэк в матче с «Динамо»«Локомотив» в Ташкенте совершил камбэк в матче с «Динамо»Сегодня, 21:50Талант «Реал Мадрид» Франко Мастантуоно перешёл в «Фиорентину»Талант «Реал Мадрид» Франко Мастантуоно перешёл в «Фиорентину»Сегодня, 21:18«Навбахор» продолжает победную серию под руководством Темура Кападзе«Навбахор» продолжает победную серию под руководством Темура КападзеСегодня, 21:01Будущее Гарри Кейна: Мюнхен, МЛС и возможное возвращение в АнглиюБудущее Гарри Кейна: Мюнхен, МЛС и возможное возвращение в АнглиюСегодня, 20:55Почему «Реал» отказался от трансфера Родри? (Все подробности)Почему «Реал» отказался от трансфера Родри? (Все подробности)Сегодня, 19:54Поворот в трансфере Родри привёл руководство «Реала Мадрид» в яростьПоворот в трансфере Родри привёл руководство «Реала Мадрид» в яростьСегодня, 19:39
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)