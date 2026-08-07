Интервью Джан Пьеро Гасперини для Ромы отменили из-за трансферов

·56·Спорт
Интервью Джан Пьеро Гасперини для Ромы отменили из-за трансферов

Интервью главного тренера римской Ромы Джан Пьеро Гасперини для телеканала Sky Sport было неожиданно отменено в последний момент. Это вызвало большой интерес у футбольной общественности и болельщиков, ещё больше усилив предположения об активизации клуба на трансферном рынке. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно сообщению Goal.com, во второй половине дня телеканал Sky Sport объявил, что специалист поделится своими мыслями в вечернем эфире. Однако вскоре ведущие телеканала сообщили болельщикам, что тренер не сможет выйти в эфир.

Трансферные вопросы и напряжённые встречи

По словам журналистов студии, отмена выступления произошла по причинам, не зависящим ни от самого тренера, ни от телеканала. Джан Пьеро Гасперини извинился перед болельщиками и телеканалом, пообещав как можно скорее компенсировать отменённое интервью.

Представители телеканала отметили, что в настоящее время специалист погружён в напряжённые встречи и переговоры с руководством клуба. Предполагается, что на сборе римской команды в Кардиффе руководство и тренерский штаб обсуждают важные вопросы.

Новые игроки и приоритетные задачи

По данным источника, в преддверии закрытия трансферного окна руководство Ромы и тренер активно работают над усилением состава. В частности, стало известно, что главным приоритетом команды сейчас является приобретение флангового игрока.

Клуб активно работает над совершенствованием трансферной политики и достижением целей, поставленных на сезон. Отказ Гасперини от пресс-конференции и его полная концентрация на сборе и переговорах свидетельствуют о том, что в составе римлян вскоре могут произойти новые изменения и состояться заметные трансферы.

РомаДжан Пьеро ГаспериниSky SportТрансферыСерия А
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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