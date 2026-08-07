Sony начала размещать важное предупреждение на коробках PlayStation 5

·55·Технологии
Sony начала размещать важное предупреждение на коробках PlayStation 5

Несмотря на жаркие споры в игровом сообществе, компания Sony твердо намерена в будущем отказаться от физических дисков и официально подтверждает свои планы. Как сообщает Иксбт.ком издание сообщает.

На новых коробках на разных языках указано, что с января 2028 года новые игры не будут выпускаться на дисках. Несмотря на резкую критику со стороны геймеров и некоторых разработчиков, руководство не намерено менять свое решение. Компания планирует в будущем полагаться исключительно на систему цифровой дистрибуции.

Судьба дисков и новые форматы

Эти изменения не ограничат доступ к старым играм и существующим возможностям. Согласно источнику, игры, выпущенные до января 2028 года, продолжат продаваться на дисках. Кроме того, версии консолей с дисководом не потеряют функциональность и продолжат поддерживать существующие диски.

Однако и после 2028 года в продаже могут остаться коробочные продукты в каком-либо виде. Возможно, в магазинах покупателям будут предлагать коробки с кодами новых игр, но физических дисков внутри не будет. Причина заключается в том, что производство всех дисков для PlayStation контролируется и осуществляется непосредственно самой компанией Sony.

SonyPlayStation 5ДискиИгрыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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