Вогуе Ворлд переезжает в Сан-Франциско: технологии на вершине мира моды

·47·Технологии
Вогуе Ворлд переезжает в Сан-Франциско: технологии на вершине мира моды

Известное издание Вогуе объявило, что в следующем году проведёт своё масштабное мероприятие Вогуе Ворлд в Сан-Франциско. Это решение расценивается как очередное яркое подтверждение того, что технологические миллиардеры и лидеры Силикон Валлей становятся ключевыми фигурами современного мира моды. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как объяснила главный редактор издания Анна Винтур, Вогуе всегда стремился отмечать города, а Сан-Франциско является особенным местом. По её словам, это город, где мирно сосуществуют разные сообщества, любят искусство и творчество и не боятся перемен. Также особое внимание было уделено истории города, связанной с инновациями и защитой собственных ценностей.

Секреты моды и технологий

По данным иксбт.ком, это объявление не стало неожиданностью. Ранее распространялись слухи о встречах Анны Винтур с мэром Сан-Франциско Дэниелом Лури. За последний год Винтур сблизилась с наиболее влиятельными представителями технологического мира. В частности, на Мет Гала этого года основатель Amazon Джефф Безос и его супруга Лорен Санчес выступили в качестве главных спонсоров.

Кроме того, на мероприятии были замечены один из основателей Google Сергей Брин и глава Meta Марк Цукерберг. Компании OpenAI, Meta и Снап приобрели отдельные столы, заплатив за каждый по 350 тысяч долларов. Хотя и ранее в мероприятии участвовали такие бренды, как Apple и TikTok, масштаб технологической активности в этом году позволил некоторым источникам справедливо назвать Мет Гала «техно-галой».

Культурное признание миллиардеров

В прошлом году Вогуе разместил супругу основателя Amazon Лорен Санчес на обложке модного журнала. Мир моды расценил это не только как её личный успех, но и как официальное культурное признание всей технологической элиты. Хотя Безос и Санчес живут во Флориде, а штаб-квартира Amazon находится в Сиэтле, в мире нет другого города, настолько тесно связанного с технологиями, как Сан-Франциско.

Мероприятие Вогуе Ворлд, которое ранее проходило в крупных городах, известных своей любовью к моде, таких как Нью-Йорк, Лондон, Париж и Милан, теперь перемещается в центр искусственного интеллекта и технологий. Эксперты расценивают этот шаг как сильное бизнес-решение. Он не только поддержит творческую экосистему Сан-Франциско, но и поможет изданию сохранять актуальность, идя в ногу со временем.

VogueМодаТехнологииСан-ФранцискоSilicon Valley
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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