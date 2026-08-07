Росатом готовит к продаже долю в проекте АЭС «Аккую»

Российская госкорпорация Росатом ведёт переговоры о продаже внешним инвесторам части своей доли в проекте атомной электростанции «Аккую» в Турции. Согласно данным, распространённым изданием «Известия», этот шаг направлен на облегчение финансирования крупного энергетического объекта. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Согласно российско-турецкому межправительственному соглашению, заключённому в 2010 году, доля российской стороны в жизненном цикле станции должна составлять не менее 51 процента. Оставшиеся 49 процентов могут быть проданы иностранным или местным инвесторам. Срок эксплуатации АЭС «Аккую» составляет 60 лет, при этом предусмотрена возможность его продления.

Инвесторы, проявившие интерес к проекту

В последние несколько лет Росатом предпринимала ряд попыток передать эти активы. На первоначальном этапе одним из основных претендентов был турецкий бизнесмен Ахмет Чалык, однако его холдинг столкнулся с финансовыми трудностями. После этого глава Кинер Холдинг Тургай Джинер планировал войти в проект, но из-за конфликта с властями был вынужден покинуть страну.

Кроме того, в 2017–2018 годах консорциум Кенгиз-Колин-Калён также пытался приобрести 49 процентов акций, однако эта сделка тоже не была доведена до конца. В настоящее время Росатом рассматривает варианты продажи этой доли единым пакетом или её разделения между несколькими компаниями. Все действия будут осуществляться в строгой координации с турецкой стороной.

Значение станции и дальнейшие планы

По мнению экспертов, продажа 49-процентной доли значительно снизит финансовую нагрузку на российскую сторону. АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока поколения ВВЭР-1200 российской конструкции, мощность каждого из которых составляет 1200 МВ. После полного ввода всех блоков станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВ·соат электроэнергии в год.

Новая атомная электростанция сможет покрывать более 10 процентов общих потребностей Турции. Это позволит значительно снизить зависимость страны от импорта газа, угля и нефти. Напомним, ранее сообщалось, что производство электроэнергии на первом энергоблоке станции планируется начать до конца текущего года.