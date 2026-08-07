Число узбекистанцев, уезжающих на работу в Россию, сокращается

·108·Узбекистан
Число узбекистанцев, уезжающих на работу в Россию, сокращается

В первом полугодии 2026 года в Россию для трудовой деятельности отправились 1,18 миллиона граждан Узбекистана. Однако отмечается, что этот показатель снизился на 13,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты объясняют это новыми требованиями в сфере трудовой миграции, экономическими факторами, а также растущим интересом граждан к возможностям трудоустройства в других странах.

Согласно статистике, среди государств Центральной Азии число граждан, уезжающих на работу в Россию, сократилось почти во всех странах. Лишь в Туркменистане зафиксирован рост этого показателя.

По итогам первого полугодия 2026 года:

Узбекистан — 1,18 млн (-13,2%),

Таджикистан — 494,5 тыс. (-17,9%),

Кыргызстан — 289,1 тыс. (-16,7%),

Казахстан — 122,7 тыс. (-0,2%),

Туркменистан — 13,4 тыс. (+41%).

Несмотря на это, Узбекистан остается страной, направляющей в Россию наибольшее число трудовых мигрантов. Вместе с тем в последние годы наблюдается рост интереса узбекистанцев к работе в таких странах, как Южная Корея, Япония, Германия и Великобритания.

УзбекистанРоссияТаджикистанКиргизияТуркменистан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Изготовленный из дынь поезд «Jaloliddin Manguberdi» поражает гостей фестиваля (видео)Изготовленный из дынь поезд «Jaloliddin Manguberdi» поражает гостей фестиваля (видео)Сегодня, 22:10Статус и полномочия Администрации Президента закреплены закономСтатус и полномочия Администрации Президента закреплены закономСегодня, 21:31Узбекистан поднялся на 25 позиций в рейтинге по ИИ: обучат 5 миллионов человекУзбекистан поднялся на 25 позиций в рейтинге по ИИ: обучат 5 миллионов человекСегодня, 19:46В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себяВ Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себяСегодня, 15:17Узбекистан снова ожидает сильная жараУзбекистан снова ожидает сильная жараСегодня, 15:15Самый жаркий июль в истории Узбекистана: в каких областях обновлены рекорды?Самый жаркий июль в истории Узбекистана: в каких областях обновлены рекорды?Сегодня, 13:32
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Официально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жара
Официально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жара
Часы Отабека Умарова стоимостью 330 тысяч долларов привлекли всеобщее внимание в сети!
Часы Отабека Умарова стоимостью 330 тысяч долларов привлекли всеобщее внимание в сети!
Важное предупреждение ВОЗ для Узбекистана: высокий риск землетрясений
Важное предупреждение ВОЗ для Узбекистана: высокий риск землетрясений
Сообщается об увольнении российского-узбекского миллиардера Алишера Усманова
Сообщается об увольнении российского-узбекского миллиардера Алишера Усманова
Температура приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредили
Температура приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредили
Аномальная жара отступает: названа ожидаемая дата для Узбекистана
Аномальная жара отступает: названа ожидаемая дата для Узбекистана
Землетрясение в Кыргызстане ощущалось и в одном из регионов Узбекистана
Землетрясение в Кыргызстане ощущалось и в одном из регионов Узбекистана
Узбекистан снова ожидает сильная жара
Узбекистан снова ожидает сильная жара