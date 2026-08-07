Число узбекистанцев, уезжающих на работу в Россию, сокращается

В первом полугодии 2026 года в Россию для трудовой деятельности отправились 1,18 миллиона граждан Узбекистана. Однако отмечается, что этот показатель снизился на 13,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты объясняют это новыми требованиями в сфере трудовой миграции, экономическими факторами, а также растущим интересом граждан к возможностям трудоустройства в других странах.

Согласно статистике, среди государств Центральной Азии число граждан, уезжающих на работу в Россию, сократилось почти во всех странах. Лишь в Туркменистане зафиксирован рост этого показателя.

По итогам первого полугодия 2026 года:

Узбекистан — 1,18 млн (-13,2%),

Таджикистан — 494,5 тыс. (-17,9%),

Кыргызстан — 289,1 тыс. (-16,7%),

Казахстан — 122,7 тыс. (-0,2%),

Туркменистан — 13,4 тыс. (+41%).

Несмотря на это, Узбекистан остается страной, направляющей в Россию наибольшее число трудовых мигрантов. Вместе с тем в последние годы наблюдается рост интереса узбекистанцев к работе в таких странах, как Южная Корея, Япония, Германия и Великобритания.