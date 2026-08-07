Арсенал начал переговоры по трансферу Феррана Торреса

Лондонский «Арсенал» всерьёз рассматривает кандидатуру нападающего «Барселоны» Феррана Торреса, стремясь усилить линию атаки до закрытия трансферного окна. Команда Микеля Артеты планировала подписать летом нескольких известных футболистов, однако после неудачи в переговорах по главным целям лондонскому клубу пришлось искать альтернативные варианты. Об этом сообщает Goal.com.

По информации КаугхтОффсиде, руководство «Арсенала» внимательно следит за ситуацией вокруг испанского футболиста, чтобы усилить фланги атаки. Поиск подходящих игроков для «канониров» на трансферном рынке складывается непросто. Хотя летом клуб привлёк нескольких новичков, поиск вингера элитного уровня стал настоящей головной болью для Микеля Артеты.

Неудачи на трансферном рынке и крах первоначального плана

Лондонцы столкнулись с рядом серьёзных потерь в летнее трансферное окно. В частности, «Челси» подписал Моргана Роджерса, а попытки «Арсенала» приобрести звезду «Пари Сен-Жермен» Брэдли Барколя прекратились после того, как футболист предпочёл перейти в «Ливерпуль». Однако самым болезненным ударом для команды стала неудача с трансфером звезды «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Арсенал» намеревался воспользоваться приближением окончания контракта бразильского вингера. Однако после того, как футболист подписал с мадридским клубом новый долгосрочный контракт до июня 2032 года, надежды лондонцев окончательно угасли. В итоге клуб переключил внимание на других игроков, в частности на представителя «Барселоны» Феррана Торреса.

Позиция Феррана Торреса и ситуация внутри клуба

Ферран Торрес , ранее выступавший за «Манчестер Сити», хорошо знаком Микелю Артете, а его универсальность в атакующей тройке может оказаться очень полезной для «Арсенала». Сообщается, что 26-летний футболист входит в сферу интересов ПСЖ, однако официальной договорённости пока нет.

Как сообщил журналист КаугхтОффсиде Марк Брус, представители «Арсенала» связались с агентами футболиста и попросили держать их в курсе его ситуации этим летом. Другие источники утверждают, что лондонский клуб пока лишь обсуждает этот вопрос внутри команды и наблюдает за ситуацией со стороны.

В интервью Спортико Ферран Торрес ранее открыто заявил, что каталонский клуб должен показать, насколько нуждается в его услугах. Испанец признался, что ему приятно получать предложения от ведущих европейских клубов, и добавил, что из-за действующего контракта имеет право самостоятельно решать своё будущее.