В Кашкадарьинской области 19-летний парень арестован за домогательства к несовершеннолетней девушке
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
В Китабском районе Кашкадарьинской области 19-летний парень привлечён к административной ответственности за непристойные действия в отношении несовеннолетней девушки.
Как сообщается, 12 июня текущего года около 00:00 парень без разрешения проник в дом, где проживала знакомая ему несовершеннолетняя девушка, нарушив неприкосновенность жилища.
Кроме того, ранее в пункте общественного питания он схватил девушку за руку, обнял её, а также совершил непристойные действия сексуального характера.
По данному факту дело было рассмотрено в суде. Согласно решению суда, парень был признан виновным и приговорён к административному аресту сроком на 5 суток.
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы
…