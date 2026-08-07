В Кашкадарьинской области 19-летний парень арестован за домогательства к несовершеннолетней девушке

В Китабском районе Кашкадарьинской области 19-летний парень привлечён к административной ответственности за непристойные действия в отношении несовеннолетней девушки.

Как сообщается, 12 июня текущего года около 00:00 парень без разрешения проник в дом, где проживала знакомая ему несовершеннолетняя девушка, нарушив неприкосновенность жилища.

Кроме того, ранее в пункте общественного питания он схватил девушку за руку, обнял её, а также совершил непристойные действия сексуального характера.

По данному факту дело было рассмотрено в суде. Согласно решению суда, парень был признан виновным и приговорён к административному аресту сроком на 5 суток.