Родри сообщил «Реалу» о своём решении: почему его выбором стала «Барселона»?

Трансферная история вокруг лидера «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри вступила в решающую стадию. Полузащитник, который долгое время был одной из главных целей «Реала», в итоге выбрал совершенно иной путь.

Что особенно важно, Родри не оставил мадридский клуб в неопределённости. Из уважения к переговорам с «Реалом» он лично сообщил клубу о своём решении. Теперь перед «Барселоной» остаётся одна большая задача — договориться с «Манчестер Сити».

По информации программы Эл Ларгуеро на Кадена СЭР, агент футболиста Пабло Баркеро отметил, что «Реал» в ходе переговоров вёл себя профессионально и заслуживал уважения.

«Из уважения к “Реалу”, который вёл себя безупречно, Родри лично сообщил клубу, что решил перейти в “Барселону”».

По данным источника, мадридцы подготовили серьёзное предложение по Родри, а стороны вели переговоры на протяжении последних двух недель. Несмотря на это, футболист принял окончательное решение, исходя из личных факторов, и предпочёл проект «Барселоны».

Теперь ситуация для «Реала» значительно прояснилась: вместо того чтобы терять время в ожидании изменения позиции футболиста, клуб может сосредоточиться на других вариантах на трансферном рынке.

Теперь переговоры с «Манчестер Сити»

Согласие Родри не означает автоматического завершения трансфера.

Контракт 30-летнего полузащитника с «Манчестер Сити» действует до 30 июня 2027 года. Поэтому «Барселоне» необходимо договориться и с английским клубом, чтобы заполучить футболиста. Согласно актуальным данным Трансфермаркт, его рыночная стоимость оценивается примерно в 50 миллионов евро.

По данным британской прессы, «Сити» ещё не отказался полностью от возможности сохранить футболиста. Однако начало последнего года контракта может повлиять на позицию клуба в переговорах. Те Гуардиан пишет, что «горожане» могут рассмотреть предложение примерно в 60 миллионов фунтов.

Таким образом, теперь главная интрига заключается не в желании Родри — вопрос в том, сколько «Барселона» готова за него заплатить.

После чемпионата мира его статус вновь вырос

Решение Родри делает ещё более интересным тот факт, что он выбирает «Барселону» после одного из крупнейших турниров в своей карьере.

Испания обыграла Аргентину в финале чемпионата мира 2026 года со счётом 1:0 и во второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Решающий гол на 106-й минуте дополнительного времени забил Ферран Торрес.

Родри принял участие во всех восьми матчах Испании на турнире и был признан ФИФА лучшим футболистом мундиаля — обладателем адидас Голден Балл. В финале он отдал 101 точную передачу из 105 и выиграл 80 процентов дуэлей.

Поэтому его трансфер — это не просто приобретение опытного полузащитника. «Барселона» фактически борется за возможность добавить в центр своей команды лучшего футболиста чемпионата мира.

Приближается ли конец семилетнего периода в «Сити»?

Родри перешёл из «Атлетико» в «Манчестер Сити» летом 2019 года и за короткое время стал одним из важнейших футболистов системы Пепа Гвардиолы.

Значение Родри для «Сити» сложно измерить только голами или результативными передачами. Он сформировался как связующее звено между обороной и атакой, футболист, управляющий темпом игры и берущий на себя ответственность в важнейших матчах.

Именно в составе «Сити» он выиграл Лигу чемпионов, Премьер-лигу и множество других трофеев. Получив «Золотой мяч» в 2024 году, Родри в 2026 году добавил в свою коллекцию чемпионат мира и награду лучшему футболисту мундиаля.

Что изменится в центре «Барселоны»?

Если трансфер состоится, каталонцы получат одну из важнейших деталей, которую искали в последние годы, — опорного полузащитника, способного контролировать игру даже под сильным прессингом.

Сильные стороны Родри заключаются не только в отборе мяча. Он:

— руководит переходом от обороны к атаке;

— почти не теряет мяч под прессингом;

— умеет замедлять или резко ускорять темп игры;

— не боится принимать решения в больших матчах.

Приход такого футболиста в «Барселону» может повлиять не только на основной состав команды, но и на всю игровую модель.

Главное решение принято, теперь всё решит цена

Ещё несколько дней назад борьба между «Реалом» и «Барселоной» за Родри была одной из главных тем. Теперь ситуация изменилась: выбор футболиста известен, и мадридский клуб также был непосредственно проинформирован об этом.

Однако трансфер ещё предстоит согласовать на уровне клубов.

Если «Барселона» сможет выполнить требования «Манчестер Сити», лучший футболист чемпионата мира может стать одной из центральных фигур новой эпохи на «Камп Ноу».

Теперь главная интрига выглядит иначе: сможет ли «Барселона» превратить ответ Родри «да» в реальный трансфер?

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