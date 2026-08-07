Давид Райя может установить исторический рекорд в Премьер-лиге Англии
Как сообщает Goal.com, голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя считается главным претендентом на завоевание «Золотой перчатки» в четвёртый раз подряд, что позволит ему установить абсолютный исторический рекорд в Премьер-лиге Англии. Благодаря стабильной игре и надёжным действиям в последние сезоны испанский вратарь стал не только ключевой фигурой своей команды, но и одним из самых авторитетных голкиперов чемпионата страны. Об этом сообщает Goal.com.
30-летний футболист, присоединившийся к «Арсеналу» на стадионе «Эмирейтс» в 2023 году сначала на правах аренды, за короткое время значительно улучшил свои навыки и стал безоговорочным первым номером команды под руководством Микеля Артеты. За этот период он три сезона подряд становился обладателем «Золотой перчатки», а всего в 48 матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Уверенный шаг к историческому рекордуНа данный момент лишь два легендарных голкипера — Петр Чех и Джо Харт — четыре раза становились лучшими вратарями Премьер-лиги. Однако ни одному из них не удалось добиться этого результата в сезонах подряд. Если по итогам сезона-2026/27 Давид Райя вновь получит эту награду, он станет первым вратарём в истории чемпионата Англии, выигравшим «Золотую перчатку» четыре раза подряд.
Надёжная линия обороны «Арсенала» является одним из главных факторов на пути к этой цели. Защитники Вильям Салиба, Габриэл Магальяйнс и Юрриен Тимбер практически не оставляют нападающим соперника шансов. Поэтому специалисты и бывшие футболисты высоко оценивают шансы испанского голкипера обновить этот рекорд.
Мнение специалистов и стиль игры голкипераВ эксклюзивном интервью Goal.com бывший вратарь «Арсенала» и участник состава «Непобедимых» Грэм Стэк, данном при поддержке Хайпп, поделился своим мнением о Давиде Райе. По его словам, сухой матч — это заслуга не только одного голкипера, а результат совместной работы всей команды:
- Командные действия при нейтрализации стандартных положений
- Самоотверженная игра защитников при отражении ударов
- Организованная борьба против фланговых передач соперника
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