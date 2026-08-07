Как сообщает Goal.com, голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя считается главным претендентом на завоевание «Золотой перчатки» в четвёртый раз подряд, что позволит ему установить абсолютный исторический рекорд в Премьер-лиге Англии. Благодаря стабильной игре и надёжным действиям в последние сезоны испанский вратарь стал не только ключевой фигурой своей команды, но и одним из самых авторитетных голкиперов чемпионата страны. Об этом сообщает Goal.com.

30-летний футболист, присоединившийся к «Арсеналу» на стадионе «Эмирейтс» в 2023 году сначала на правах аренды, за короткое время значительно улучшил свои навыки и стал безоговорочным первым номером команды под руководством Микеля Артеты. За этот период он три сезона подряд становился обладателем «Золотой перчатки», а всего в 48 матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Уверенный шаг к историческому рекорду

На данный момент лишь два легендарных голкипера — Петр Чех и Джо Харт — четыре раза становились лучшими вратарями Премьер-лиги. Однако ни одному из них не удалось добиться этого результата в сезонах подряд. Если по итогам сезона-2026/27 Давид Райя вновь получит эту награду, он станет первым вратарём в истории чемпионата Англии, выигравшим «Золотую перчатку» четыре раза подряд.

Надёжная линия обороны «Арсенала» является одним из главных факторов на пути к этой цели. Защитники Вильям Салиба, Габриэл Магальяйнс и Юрриен Тимбер практически не оставляют нападающим соперника шансов. Поэтому специалисты и бывшие футболисты высоко оценивают шансы испанского голкипера обновить этот рекорд.

Мнение специалистов и стиль игры голкипера

В эксклюзивном интервью Goal.com бывший вратарь «Арсенала» и участник состава «Непобедимых» Грэм Стэк, данном при поддержке Хайпп, поделился своим мнением о Давиде Райе. По его словам, сухой матч — это заслуга не только одного голкипера, а результат совместной работы всей команды:

Командные действия при нейтрализации стандартных положений

Самоотверженная игра защитников при отражении ударов

Организованная борьба против фланговых передач соперника

При этом Грэм Стэк отдельно остановился на основанном на риске стиле игры Давида Райи. По его мнению, испанский голкипер иногда ставит себя в сложные ситуации, однако благодаря огромному доверию к себе и партнёрам выполняет даже самые опасные передачи, что играет важную роль в успехах команды.