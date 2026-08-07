«Милан»нинг янги мураббийидан шов-шувли баёнот: Ракиблардан ко‘ркмаймиз

·75·Спорт
«Милан»нинг янги мураббийидан шов-шувли баёнот: Ракиблардан ко‘ркмаймиз

«Милан»нинг янги бош мураббийи Рубен Аморим джамоанинг янги мавсумдаги асосий максадлари ва вазифалари хакида то‘ксталиб о‘тди. Португалиялик мутаксассис «россонерилар» билан йирик зафарларни ко‘зламокда.

Италиянинг нуфузли Ла Gazzetta делло Sport нашрига берган интервюсида Аморим джамоанинг ички имкониятлари ва Европа аренасидаги реджалари билан о‘ртоклашди.

«Европа лигасида г‘олиб чикишимизга ишонишимиз шарт»

Янги бош мураббийнинг та’кидлашича, джамоа олдига ко‘йилган енг асосий вазифа — хар бир о‘йинга алохида тайёргарлик ко‘риш ва барча мусобакаларда максимал натиджа учун курашишдир:

«Энг мухими — хар бир о‘йинга алохида е’тибор каратиш. Бизнинг джамоамиз хар бир бахсда, хар бир мусобакада г‘Алаба козониш учун етарлича кучли. Агар максад сари боскичма-боскич харакат килсак, джиддий натиджаларга ериша оламиз.

Европа лигаси хакида гапирадиган бо‘лсак, биз ушбу мусобакада г‘олиб чикишимиз мумкинлигига ишонишимиз керак», — деди Аморим.

А Серия ва Чемпионлар лигасига кайтиш реджаси

Рубен Аморим А Сериядаги ракобатга бахо бера туриб, «Милан» каби гранд клуб хеч качон чемпионлик пойгасидан четда колмаслиги зарурлигини уктирди:

«Олдимизда А Серия хам турибди. Ракобатчиларимизнинг айримлари ма’лум устунликка ега, чунки уларнинг мураббийлари джамоаларда анча вактдан бери ишлаб келмокда. Аммо мен 'Милан' бош мураббийи сифатида чемпионлик учун кураша олмаймиз, деб айта олмайман.

Олдинда катта хаджмдаги ишлар кутиб турибди — янги мураббий, таркибдаги о‘згаришлар. Лекин 'Милан' каби буюк клуб хар доим совринлар учун курашиши шарт. Биз бунинг учун бор кучимизни сарфлаймиз. Шу билан бирга, Чемпионлар лигасига ё‘лланма олиш хам молиявий ва нуфуз джихатидан нихоятда мухим еканини яксши тушунамиз», — дея ксулоса килди мутаксассис.

Фикрингизни изохда колдиринг ва маколани танишларингизга Telegram ёки бошка иджтимоий тармокларда улашинг!

Рубен АморимМиланLa Gazzetta dello SportРоссонери
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Талант «Реал Мадрид» Франко Мастантуоно перешёл в «Фиорентину»Талант «Реал Мадрид» Франко Мастантуоно перешёл в «Фиорентину»Сегодня, 21:18«Навбахор» продолжает победную серию под руководством Темура Кападзе«Навбахор» продолжает победную серию под руководством Темура КападзеСегодня, 21:01Будущее Гарри Кейна: Мюнхен, МЛС и возможное возвращение в АнглиюБудущее Гарри Кейна: Мюнхен, МЛС и возможное возвращение в АнглиюСегодня, 20:55Почему «Реал» отказался от трансфера Родри? (Все подробности)Почему «Реал» отказался от трансфера Родри? (Все подробности)Сегодня, 19:54Поворот в трансфере Родри привёл руководство «Реала Мадрид» в яростьПоворот в трансфере Родри привёл руководство «Реала Мадрид» в яростьСегодня, 19:39Федерико Гатти получил травму: защитник может пропустить матч с «Интером»Федерико Гатти получил травму: защитник может пропустить матч с «Интером»Сегодня, 19:36
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)