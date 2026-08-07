«Милан»нинг янги мураббийидан шов-шувли баёнот: Ракиблардан ко‘ркмаймиз
«Милан»нинг янги бош мураббийи Рубен Аморим джамоанинг янги мавсумдаги асосий максадлари ва вазифалари хакида то‘ксталиб о‘тди. Португалиялик мутаксассис «россонерилар» билан йирик зафарларни ко‘зламокда.
Италиянинг нуфузли Ла Gazzetta делло Sport нашрига берган интервюсида Аморим джамоанинг ички имкониятлари ва Европа аренасидаги реджалари билан о‘ртоклашди.
«Европа лигасида г‘олиб чикишимизга ишонишимиз шарт»
Янги бош мураббийнинг та’кидлашича, джамоа олдига ко‘йилган енг асосий вазифа — хар бир о‘йинга алохида тайёргарлик ко‘риш ва барча мусобакаларда максимал натиджа учун курашишдир:
«Энг мухими — хар бир о‘йинга алохида е’тибор каратиш. Бизнинг джамоамиз хар бир бахсда, хар бир мусобакада г‘Алаба козониш учун етарлича кучли. Агар максад сари боскичма-боскич харакат килсак, джиддий натиджаларга ериша оламиз.
Европа лигаси хакида гапирадиган бо‘лсак, биз ушбу мусобакада г‘олиб чикишимиз мумкинлигига ишонишимиз керак», — деди Аморим.
А Серия ва Чемпионлар лигасига кайтиш реджаси
Рубен Аморим А Сериядаги ракобатга бахо бера туриб, «Милан» каби гранд клуб хеч качон чемпионлик пойгасидан четда колмаслиги зарурлигини уктирди:
«Олдимизда А Серия хам турибди. Ракобатчиларимизнинг айримлари ма’лум устунликка ега, чунки уларнинг мураббийлари джамоаларда анча вактдан бери ишлаб келмокда. Аммо мен 'Милан' бош мураббийи сифатида чемпионлик учун кураша олмаймиз, деб айта олмайман.
Олдинда катта хаджмдаги ишлар кутиб турибди — янги мураббий, таркибдаги о‘згаришлар. Лекин 'Милан' каби буюк клуб хар доим совринлар учун курашиши шарт. Биз бунинг учун бор кучимизни сарфлаймиз. Шу билан бирга, Чемпионлар лигасига ё‘лланма олиш хам молиявий ва нуфуз джихатидан нихоятда мухим еканини яксши тушунамиз», — дея ксулоса килди мутаксассис.
Фикрингизни изохда колдиринг ва маколани танишларингизга Telegram ёки бошка иджтимоий тармокларда улашинг!
…