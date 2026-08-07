Диего Форлан назначен главным тренером сборной Уругвая

В национальной сборной Уругвая произошла смена главного тренера. После того как Марсельььььььо Бьелса покинул должность из-за неудачного участия в чемпионате мира его место временно занял легендарный бывший нападающий Диего Форлан. Об этом сообщает Goal.com. Об этом Goal.com сообщает .

47-летний специалист будет совмещать эту должность с руководством молодежной сборной страны до 20 лет. Он будет управлять национальной командой, пока федерация футбола не завершит поиск постоянного главного тренера.

Провал на чемпионате мира и отставка Бьелсы

Кампания сборной Уругвая на чемпионате мира под руководством Марсельььььььо Бьелсы завершилась крайне неудачно. Команда не смогла выйти из группового этапа и покинула турнир. «Ла Селесте» разочаровала болельщиков, набрав всего два очка в матчах против Кабо-Верде и Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что по ходу турнира уругвайцы в среднем владели мячом 55% игрового времени, однако этого результата оказалось недостаточно, чтобы сохранить Бьелсу на посту. В итоге руководство федерации приняло жесткое решение и рассталось с опытным тренером.

Тренерская карьера и задачи Диего Форлана

По данным Goal.com, после завершения игровой карьеры Диего Форлан не имеет большого тренерского опыта. До этого он возглавлял только клубы «Пеньяроль» и «Атенас». Однако его авторитет как футболиста и заслуги перед национальной сборной бесценны. В свое время Форлан провел 112 матчей за Уругвай , забил 36 голов и завоевал награду «Золотой мяч» чемпионата мира 2010 года.

Перед новым главным тренером стоят масштабные задачи. Ему предстоит вдохновить звезд национальной сборной, выступающих в Европе, и вернуть команде победный дух. Кроме того, Форлану предстоит одновременно руководить основной сборной и готовить команду У-20 к следующему молодежному чемпионату мира.

Диего Форлан проведет свой первый матч в качестве главного тренера 24 сентября — в товарищеской встрече против сборной Японии. Федерация планирует назначить постоянного тренера к концу 2026 года или началу 2027-го.