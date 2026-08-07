Тоттенхэм категорически отказался продавать Кристиана Ромеро Арсеналу

Один из лидеров английской Премьер-лиги, «Тоттенхэм», категорически заявил, что не намерен отпускать своего капитана Кристиана Ромеро в стан главного соперника — «Арсенала». Незадолго до закрытия трансферного окна стало ясно, что неожиданной сделки между участниками северолондонского дерби не будет. Об этом сообщает .

Как сообщает The Athletic, руководство «Арсенала» неожиданно проявило интерес к аргентинскому центральному защитнику, чтобы усилить оборонительную линию. Причиной стала серьёзная травма одного из основных защитников команды Вильяма Салибы. Французский футболист играл на чемпионате мира с болевыми ощущениями, а теперь надолго выбыл из строя.

Проблемы в обороне и неудачные попытки

Выбытие Салибы вынудило действующих чемпионов активизироваться на трансферном рынке. Хотя операция не требуется, французский футболист наверняка пропустит значительную часть сезона. Ранее « Арсенал », оставшийся без Салибы, направил официальное предложение по защитнику «Астон Виллы» Эзри Консе. Однако клуб отклонил его, потребовав за английского футболиста 60 миллионов фунтов стерлингов.

После этого руководство «Арсенала» переключило внимание на Кристиана Ромеро. Однако «Тоттенхэм» категорически заявил, что не станет продавать футболиста своему главному сопернику. Из-за напряжённого соперничества между клубами этот трансфер считается абсолютно невозможным.

Будущее Ромеро и интерес европейских клубов

Лишившись варианта с «Арсеналом», руководство «Тоттенхэма» заявило о готовности продать защитника только зарубежному клубу. По информации GOAL.ком, попытаться воспользоваться ситуацией стремится «Атлетико Мадрид». Испанский гранд продолжает борьбу за 28-летнего центрального защитника.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» достиг договорённости с итальянским «Интером» о трансфере футболиста за 40 миллионов евро (34 миллиона фунтов). Однако Ромеро пока не успел согласовать условия личного контракта с клубом Серии А, что оставляет шансы другим претендентам.

Стоит отдельно отметить, что руководство «Тоттенхэма» заранее подготовилось к возможному уходу Кристиана Ромеро. В течение трансферного окна лондонский клуб успел значительно усилить оборонительную линию:

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В ближайшие дни после завершения переговоров станет известно, в каком чемпионате Кристиан Ромеро продолжит карьеру.