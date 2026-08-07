Барселона столкнулась с проблемами на позиции левого защитника

Испанский клуб «Барселона» столкнулся с серьезной проблемой в процессе формирования состава перед новым сезоном. В частности, сохраняется неопределенность на позиции левого защитника, что влияет на планы главного тренера команды Ханси Флика. Об этом Goal.com сообщает .

По данным АС, один из главных игроков, на которых рассчитывает команда, Алехандро Бальде не смог в полном объеме участвовать в предсезонных тренировках из-за проблем со здоровьем. Футболист пока не провел на поле ни минуты, что вызывает беспокойство у болельщиков клуба и специалистов.

Травму держат в секрете

Алехандро Бальде был вынужден пропустить товарищеский матч против «Бирмингема», а также две контрольные игры, которые провели подопечные Ханси Флика. Ситуацию еще больше осложняет то, что врачи и тренерский штаб не раскрывают подробности состояния футболиста.

По сообщениям СМИ, проблемы со здоровьем у игрока могут быть связаны с осложнениями грыжи в поясничной области или болью в паху. Второй вариант станет для тренерского штаба еще более серьезной головной болью, поскольку такие травмы затягивают процесс восстановления.

Риск упустить возможность

В прошлом сезоне после перехода Жоау Канселу в команду Бальде потерял место в основном составе. Кроме того, он не смог сыграть и на чемпионате мира. Поэтому предсезонные сборы были для футболиста идеальной возможностью вернуть свои позиции и завоевать доверие Ханси Флика.

Немецкий специалист еще в прошлом сезоне отмечал высокий потенциал Бальде и неоднократно говорил, что ему необходимо повысить свой игровой уровень. Однако неожиданные проблемы со здоровьем мешают молодому защитнику проявить себя, а его перспективы в новом сезоне остаются под вопросом.