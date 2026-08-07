В Северной Корее в качестве защиты от жары рекомендовали суп из собачьего мяса

На фоне беспрецедентной жары, наблюдающейся в Северной Корее, власти страны обратились к населению с необычной рекомендацией. Государственные СМИ советуют употреблять супы из собачьего и куриного мяса для защиты от жаркой погоды.

По данным местных СМИ, 6 августа температура воздуха в стране поднялась до 36,7 градуса. Это считается самой высокой температурой, зафиксированной в Северной Корее с начала метеорологических наблюдений.

В газете правящей Трудовой партии Кореи Родонг Синмун были опубликованы советы врача главной больницы Пхеньяна по правильному питанию в летний сезон. Наряду с продуктами, помогающими охлаждать организм, такими как арбуз, огурцы и маш, в рекомендациях также указаны суп из собачьего мяса, рыба и каши из красной фасоли как полезные для организма блюда.

В газете особо отмечается суп из собачьего мяса как традиционное национальное блюдо летнего сезона. Авторы публикации привели широко распространённую в народе поговорку и подчеркнули, что такой суп считается «лекарством» даже в случае, если его пролить.

Кроме того, сообщается, что в начале текущего года в стране был проведён республиканский конкурс на лучшее блюдо из собачьего мяса. Государственное информационное агентство ККНА также назвало полезным летним блюдом для организма куриный суп с женьшенем, рисом и ююба.

В то же время государственное телевидение рекомендует гражданам в жаркую погоду пить больше воды, плавать, осторожно заниматься физическими упражнениями на открытом воздухе и уделять особое внимание здоровью.

Власти не сообщали о случаях смерти, связанных с жарой в стране. Однако в соседней Южной Корее в результате сильной жары погибли более 20 человек. Там температура воздуха поднялась до 42,5 градуса, что стало самым высоким показателем с 1904 года.