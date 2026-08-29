Целовать ребенка в лоб — это не просто проявление нежности: 4 важных аспекта...
Иногда величайшей проявленной к ребенку любовью становится не дорогой подарок или долгое назидание. Это могут быть всего лишь простые объятия продолжительностью в несколько секунд и один поцелуй в лоб.
Для родителей это кажется обычным выражением нежности. Но для ребенка такая близость означает чувство безопасности, внимания и любви.
Поэтому важно сделать привычкой прижимать ребенка к груди, гладить по голове и с любовью целовать.
1. Укрепляет у ребенка чувство безопасности
Для ребенка родительская любовь чрезвычайно важна.
Через объятия и нежные поцелуи ребенок может чувствовать себя ценным и защищенным. Особенно когда он испуган, расстроен или взволнован, ласковое отношение родителей приносит душевное успокоение.
Поэтому иногда то, что действительно нужно ребенку, — это не нравоучения, а:
ощущение любви, выраженное словами: «Я с тобой».
2. Укрепляет эмоциональную близость
Отношения с ребенком не сводятся лишь к его воспитанию.
Также важно общаться с ним, обнимать, проявлять нежность и принимать его чувства.
Такие простые действия могут послужить укреплению доверия между родителями и ребенком.
Даже самая простая нежность остается в памяти
Когда ребенок вырастает, он может не вспомнить каждый подарок.
Но любовь родителей, их объятия и моменты, когда он чувствовал себя значимым, могут сохраниться у него в эмоциональной памяти.
3. Утешает во время страха и тревоги
Когда ребенок боится или расстроен, сказать «не бойся» не всегда достаточно.
Иногда гораздо эффективнее прижать его к груди, поговорить спокойным голосом и проявить нежность.
Это дает ребенку почувствовать, что ему не обязательно справляться с ситуацией в одиночку.
Поэтому, если ваш ребенок плачет или боится, вместо того чтобы сразу ругать его, сначала постарайтесь понять его чувства.
4. Нежность играет важную роль в психическом развитии ребенка
Для здорового развития ребенка, наряду с едой, образованием и уходом, крайне важны любовь и внимание.
Утверждать без надежных научных доказательств в качестве факта, что сам по себе поцелуй в лоб укрепляет память или «балансирует» гормон роста, неверно.
Однако проявление любви к ребенку, его объятия и эмоциональная поддержка — это важная часть здоровых отношений.
В исламе проявление нежности к детям также особо ценится
Существуют достоверные хадисы о проявлении любви к детям.
В предании, приведенном в «Сахих аль-Бухари», описывается, как наш Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи васаллам) поцеловал Хасана ибн Али (радыйаллаху анху), и подчеркивалось милосердие по отношению к тому, кто не целует детей.
В другом предании при вопросе о поцелуях детей была подчеркнута важность сострадания.
Поэтому следует соблюдать осторожность при точной атрибуции Бухари фразы вроде «за каждый поцелуй степень в раю повышается», встречающейся в некоторых распространенных текстах. Предание в таком виде не приводится в вышеупомянутых хадисах «Сахих аль-Бухари».
Самый большой подарок — это когда ребенок чувствует себя любимым
Совсем не обязательно покупать ребенку дорогие подарки каждый день.
Иногда обнять его, погладить по голове, поцеловать в лоб и сказать:
«Я люблю тебя»
имеет огромнейшее значение.
Ведь детство проходит быстро.
Маленький ребенок, которого вы прижимаете к груди сегодня, завтра станет взрослым человеком. И в его детских воспоминаниях любовь, внимание и теплое отношение родителей займут особое место.
Поэтому не жалейте нежности для своего ребенка. Чаще обнимайте его, гладьте по голове и выражайте свою любовь как словами, так и поступками.
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