Целовать ребенка в лоб — это не просто проявление нежности: 4 важных аспекта...

Иногда величайшей проявленной к ребенку любовью становится не дорогой подарок или долгое назидание. Это могут быть всего лишь простые объятия продолжительностью в несколько секунд и один поцелуй в лоб.

Для родителей это кажется обычным выражением нежности. Но для ребенка такая близость означает чувство безопасности, внимания и любви.

Поэтому важно сделать привычкой прижимать ребенка к груди, гладить по голове и с любовью целовать.

1. Укрепляет у ребенка чувство безопасности

Для ребенка родительская любовь чрезвычайно важна.

Через объятия и нежные поцелуи ребенок может чувствовать себя ценным и защищенным. Особенно когда он испуган, расстроен или взволнован, ласковое отношение родителей приносит душевное успокоение.

Поэтому иногда то, что действительно нужно ребенку, — это не нравоучения, а:

ощущение любви, выраженное словами: «Я с тобой».

2. Укрепляет эмоциональную близость

Отношения с ребенком не сводятся лишь к его воспитанию.

Также важно общаться с ним, обнимать, проявлять нежность и принимать его чувства.

Такие простые действия могут послужить укреплению доверия между родителями и ребенком.

Даже самая простая нежность остается в памяти

Когда ребенок вырастает, он может не вспомнить каждый подарок.

Но любовь родителей, их объятия и моменты, когда он чувствовал себя значимым, могут сохраниться у него в эмоциональной памяти.

3. Утешает во время страха и тревоги

Когда ребенок боится или расстроен, сказать «не бойся» не всегда достаточно.

Иногда гораздо эффективнее прижать его к груди, поговорить спокойным голосом и проявить нежность.

Это дает ребенку почувствовать, что ему не обязательно справляться с ситуацией в одиночку.

Поэтому, если ваш ребенок плачет или боится, вместо того чтобы сразу ругать его, сначала постарайтесь понять его чувства.

4. Нежность играет важную роль в психическом развитии ребенка

Для здорового развития ребенка, наряду с едой, образованием и уходом, крайне важны любовь и внимание.

Утверждать без надежных научных доказательств в качестве факта, что сам по себе поцелуй в лоб укрепляет память или «балансирует» гормон роста, неверно.

Однако проявление любви к ребенку, его объятия и эмоциональная поддержка — это важная часть здоровых отношений.

В исламе проявление нежности к детям также особо ценится

Существуют достоверные хадисы о проявлении любви к детям.

В предании, приведенном в «Сахих аль-Бухари», описывается, как наш Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи васаллам) поцеловал Хасана ибн Али (радыйаллаху анху), и подчеркивалось милосердие по отношению к тому, кто не целует детей.

В другом предании при вопросе о поцелуях детей была подчеркнута важность сострадания.

Поэтому следует соблюдать осторожность при точной атрибуции Бухари фразы вроде «за каждый поцелуй степень в раю повышается», встречающейся в некоторых распространенных текстах. Предание в таком виде не приводится в вышеупомянутых хадисах «Сахих аль-Бухари».

Самый большой подарок — это когда ребенок чувствует себя любимым

Совсем не обязательно покупать ребенку дорогие подарки каждый день.

Иногда обнять его, погладить по голове, поцеловать в лоб и сказать:

«Я люблю тебя»

имеет огромнейшее значение.

Ведь детство проходит быстро.

Маленький ребенок, которого вы прижимаете к груди сегодня, завтра станет взрослым человеком. И в его детских воспоминаниях любовь, внимание и теплое отношение родителей займут особое место.

Поэтому не жалейте нежности для своего ребенка. Чаще обнимайте его, гладьте по голове и выражайте свою любовь как словами, так и поступками.