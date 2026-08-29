Манчестер Сити одержал крупную победу и укрепил доверие к новому тренеру

·28·Спорт
Манчестер Сити одержал крупную победу и укрепил доверие к новому тренеру

В очередном туре Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле одержал уверенную победу над «Кристал Пэлас» со счетом 4:1. Этот успех стал второй победой подряд под руководством нового главного тренера Энцо Марески, что доказывает эффективность изменений в составе команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Sky Sports, на протяжении всего матча хозяева поля владели полным преимуществом. Первый гол в матче забил Эрлинг Холанд, замкнув головой передачу Антуана Семеньо. После этого Раян Шерки устроил настоящее шоу, оформив дубль во втором тайме.

Тактические изменения и уверенность

После игры лидеры команды дали высокую оценку тактическому подходу нового тренера. Эрлинг Холанд вновь привлек внимание, продемонстрировав отличную форму и продолжив свою голевую серию. Норвежский нападающий особо отметил действия своих партнеров.

В интервью Sky Sports Холанд сказал: «Эллиот Андерсон сыграл великолепно. Мы должны верить в систему и полностью доверяем желаниям и идеям Энцо». Эти слова свидетельствуют о том, что внутри команды сформировались уважение и единство по отношению к новому наставнику.

Дисциплина и рост на поле

Полузащитник Эллиот Андерсон также рассказал о своей адаптации в команде, подчеркнув стремление к большей дисциплине во время игры. По его словам, вторая победа на стадионе «Этихад» придала всем футболистам огромную уверенность, а намеченный план на игру был полностью реализован.

В то же время, автор двух голов Раян Шерки проявил недовольство при замене, показав, что не до конца удовлетворен своей игрой. Нападающий признал, что не всегда мог отдать точный пас на Эрлинга Холанда, и выразил желание приносить больше пользы в будущем.

Манчестер СитиЭрлинг ХоландЭнцо МарескаПремьер-лигаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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