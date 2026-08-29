В Узбекистане продолжается поощрение специалистов, активно работающих в сфере охраны окружающей среды, сохранения природных богатств и повышения экологической культуры. Как стало известно, советник министра экологии, известный общественный деятель и бывший депутат Расул Кушербаев был удостоен нового специального звания.

Ему было присвоено специальное звание «Советник экологии II класса», которое считается одним из высоких рангов в системе органов экологии и охраны окружающей среды.

Торжественное вручение на официальном мероприятии министерства

Церемония награждения состоялась на торжественном мероприятии министерства, проведенном в преддверии Дня независимости:

Торжественное вручение: Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов лично вручил удостоверение к данному званию Расулу Кушербаеву;

Специальная форма и статус: На мероприятии оба руководителя присутствовали в официальной полевой форме сотрудников экологической сферы, выполненной в стиле военной службы.

Деятельность Расула Кушербаева в сфере экологии

Деятельность общественного активиста и известного бывшего депутата в экологической системе отличается особой открытостью и решительностью: