Расулу Кушербаеву присвоено новое звание: он стал «Советником экологии II класса»

·0·Общество
Расулу Кушербаеву присвоено новое звание: он стал «Советником экологии II класса»

В Узбекистане продолжается поощрение специалистов, активно работающих в сфере охраны окружающей среды, сохранения природных богатств и повышения экологической культуры. Как стало известно, советник министра экологии, известный общественный деятель и бывший депутат Расул Кушербаев был удостоен нового специального звания.

Ему было присвоено специальное звание «Советник экологии II класса», которое считается одним из высоких рангов в системе органов экологии и охраны окружающей среды.

Торжественное вручение на официальном мероприятии министерства

Церемония награждения состоялась на торжественном мероприятии министерства, проведенном в преддверии Дня независимости:

  • Торжественное вручение: Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов лично вручил удостоверение к данному званию Расулу Кушербаеву;

  • Специальная форма и статус: На мероприятии оба руководителя присутствовали в официальной полевой форме сотрудников экологической сферы, выполненной в стиле военной службы.

Деятельность Расула Кушербаева в сфере экологии

Деятельность общественного активиста и известного бывшего депутата в экологической системе отличается особой открытостью и решительностью:

  • Открытость и общественный контроль: С момента прихода в систему министерства Расул Кушербаев широко освещает в средствах массовой информации и социальных сетях вопросы незаконной вырубки деревьев, загрязнения воздуха, проблемы отходов, а также экологические правонарушения;

  • Прозрачный диалог: Он вносит активный вклад в создание прямого и оперативного моста общения между деятельностью министерства и населением.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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