Мареска после вчерашней победы со счетом 4:1 раскрыл тактические секреты!

Во 2-м туре Английской Премьер-лиги действующий чемпион «Манчестер Сити» на выезде добился крупной и уверенной победы над «Кристал Пэлас» со счетом 4:1. После сложного гостевого матча наставник «горожан» Энцо Мареска остановился на игре команды, индивидуальных действиях игроков и тактических изменениях.

Главный тренер подчеркнул, что играть на стадионе «Селхерст Парк» всегда приходится под давлением, однако его подопечным удалось полностью взять нити игры в свои руки.

«Интенсивность и жажда победы меня порадовали»

Энцо Мареска высоко оценил ход встречи и общий темп команды:

Сложный старт и контроль: «На этом поле играть очень сложно, мы прекрасно знали это еще до начала поединка. В первые минуты матча все в этом убедились. Несмотря на это, в дальнейшем мы перехватили полную инициативу и контролировали игру;

Командный дух: Интенсивность на поле, скорость и огромное стремление парней к победе меня очень обрадовали», — сказал итальянский специалист.

Бенефис Райана Шерки: «Он не только забил гол, но и закрыл лидера соперника»

Действия новичка Райана Шерки, оформившего дубль в матче, были отдельно отмечены тренером:

Постоянная результативность: «Шерки очень сильно помогает нам и принесет еще много пользы в будущем. Он — исполнитель высокого уровня: если в предыдущей игре против «Борнмута» он отметился 2 ассистами, то сегодня забил 2 гола;

Действия без мяча и тактическая дисциплина: Но самое главное — Райан фантастически отработал и без мяча. Он контролировал центральную фигуру соперника Адама Уортона, потратив огромные силы и на оборону».

Проблема с позицией Фила Фодена и ее решение

Тренер также прокомментировал роль выступающего на фланге звездного игрока команды Фила Фодена: