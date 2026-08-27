Насиба Абдуллаева исполнила «Бари гал» с таджикской девочкой (Дуэт, затронувший сердца)
Народная артистка Узбекистана и Азербайджана, живая легенда нашей национальной эстрады Насиба Абдуллаева поделилась в социальных сетях моментами, полными тепла и искренности, которые растрогали до слез тысячи людей. Певица навестила свою преданную и совсем юную поклонницу в Таджикистане.
Во время встречи артистка сидела рядом с малышкой и вместе с ней исполнила ее любимый хیت, ставший неотъемлемой частью ее репертуара и полюбившийся миллионам шедевр — песню «Бари гал».
Песня, звучащая от всего сердца, и овации поклонников
На кадрах отчетливо видно безграничное тепло и искренность по отношению друг к другу:
«Sensan manim dilbarim, bari gal, jonimni jononasi, bari gal...
Ikki jahon sarvari, bari gal, dardimni darmonasi, bari gal...
Yuzlari gul-gulumdir, bari gal, ovozi bulbulimdir, bari gal...»
То, как девочка без единой ошибки и с чистой улыбкой исполняла текст песни, а Насиба Абдуллаева подпевала ей и поддерживала аплодисментами, тронуло до глубины души собравшихся в доме местных жителей и гостей.
Искусство не знает границ: Узы любви между народами
В кадрах, запечатлевших это искреннее событие, выделяются следующие теплые моменты:
Простота артистки: Насиба Абдуллаева сидела в доме своей поклонницы, проявив скромность и высокие человеческие качества, подарив девочке искреннюю радость и тепло;
Волнение поклонников: Наблюдавшие за встречей соседи и молодежь танцевали под песню и запечатлевали эти незабываемые моменты на свои телефоны;
Отклик в сетях: Пользователи социальных сетей очень тепло встретили это видео, высоко оценивая человеческие качества Насибы Абдуллаевой и объединяющую силу искусства.
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