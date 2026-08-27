Насиба Абдуллаева исполнила «Бари гал» с таджикской девочкой (Дуэт, затронувший сердца)

Народная артистка Узбекистана и Азербайджана, живая легенда нашей национальной эстрады Насиба Абдуллаева поделилась в социальных сетях моментами, полными тепла и искренности, которые растрогали до слез тысячи людей. Певица навестила свою преданную и совсем юную поклонницу в Таджикистане.

Во время встречи артистка сидела рядом с малышкой и вместе с ней исполнила ее любимый хیت, ставший неотъемлемой частью ее репертуара и полюбившийся миллионам шедевр — песню «Бари гал».

Песня, звучащая от всего сердца, и овации поклонников

На кадрах отчетливо видно безграничное тепло и искренность по отношению друг к другу:

«Sensan manim dilbarim, bari gal, jonimni jononasi, bari gal... Ikki jahon sarvari, bari gal, dardimni darmonasi, bari gal... Yuzlari gul-gulumdir, bari gal, ovozi bulbulimdir, bari gal...»

То, как девочка без единой ошибки и с чистой улыбкой исполняла текст песни, а Насиба Абдуллаева подпевала ей и поддерживала аплодисментами, тронуло до глубины души собравшихся в доме местных жителей и гостей.

Искусство не знает границ: Узы любви между народами

В кадрах, запечатлевших это искреннее событие, выделяются следующие теплые моменты: